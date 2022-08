Estos son los negocios millonarios de Paulina Rubio

Paulina Rubio ganó fama internacional hace muchos años con éxitos como "Lo haré por tí", "Yo no soy esa mujer" y "Me gustas tanto". Su trayectoria le valió una enorme fortuna, pero todo su patrimonio no lo logró solo con la música sino también por su incursión en otros negocios que la volvieron millonaria.

La cantante nació en Ciudad de México y desde niña estuvo atravesada por el ambiente artístico ya que su madre, Susana Dosamantes, es una actriz reconocida en el país. Pero Paulina Rubio no estaba interesada en la actuación y, en los años 80, ingresó a la banda Timbiriche, destacándose como una de las principales integrantes de la agrupación.

Paulina Rubio nació en México.

Fue en abril de 1991 cuando decidió comenzar una carrera como solista y firmó un contrato con el sello discográfico EMI Capitol de México. Su primer sencillo, "Mío", fue lanzado el 30 de agosto de ese año y se convirtió en un éxito comercial en México, logrando una certificación de disco de oro.

De esta manera, Paulina Rubio comenzó a posicionarse como una de las artistas más populares de su país. Su primer álbum de estudio, "La Chica Dorada", recibió nominaciones a los premios Lo Nuestro y con los años publicó 10 álbumes más, siendo el último "Deseo" en 2018 cuya gira mundial fue al año siguiente.

Paulina Rubio: sus otros trabajos millonarios

El mayor fuerte de sus ingresos vienen de su música como los discos, presentaciones en vivo y giras musicales, pero Paulina Rubio ya es una marca registrada. Por lo tanto, también es convocada para otro tipo de trabajos en programas de televisión en los que se desempeñó en distintos roles.

Gracias a su probada trayectoria, fue invitada a participar como jueza/preparadora en la segunda temporada del reality show de talentos "La Voz... México" en 2012 junto con Miguel Bosé, Beto Cuevas y Jenni Rivera. Un año más tarde, participó del en este mismo formato pero en su versión para niños de Estados Unidos, "La Voz Kids".

Su paso por la pantalla chica fue tan grande que el prestigioso director británico Simon Cowell la convocó a participar como jueza en la tercera temporada del programa de talentos "The X Factor" en 2013. La mesa del jurado la compartió no solamente con Cowell sino también con las cantantes Kelly Rowland y Demi Lovato.

Paulina Rubio también lanzó una cápsula de labiales.

Otros de sus ingresos es de la plataforma Cameo, una red social que te conecta con los famosos a un precio determinado. Lo que hace Paulina Rubio es grabar videos personalizados que le piden sus fanáticos, para cumpleaños o aniversarios, y puede cobrar hasta $100 dólares cada uno dependiendo de la duración.

Además, la mexicana colaboró con la reconocida marca de maquillaje MAC para lanzar el labial "Rubia", que fue un completo éxito y se vendió en Estados Unidos, México y Sudamérica. Por todos estos proyectos aparte de la música, Paulina Rubio logró una suma millonaria y pasó a ser una de las mujeres más ricas de México.

¿Conocías los negocios de Paulina Rubio?