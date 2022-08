Las últimas cirugías en el rostro de Lyn May y su increíble antes y después

Es impactante el cambio que ha ido teniendo la vedette y actriz, Lyn May a través de los años. Básicamente, después de tantas cirugías en el rostro, nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, ella misma ha reconocido que no se arrepiente de nada, por el contrario, se considera una fan del rejuvenecimiento facial. Así es el antes y después de tantas intervenciones.

Mientras algunos la admiran, otros la critican. Sin embargo, es inevitable no reconocer que Lyn May ha llegado a ser una de las estrellas más cotizadas de México. Debido a su talento para el baile y la actuación, ha conseguido ser reconocida a través de los años.

No obstante, a pesar de la fama y el éxito, no ha tenido una vida fácil. Ni en su vida personal ni en cuestión de las consecuencias que le trajeron el abuso de las cirugías plásticas en su rostro. La historia de la vedette comenzó a ser muy polémica una vez que comenzó a hacerse retoques, sin límites, desde que era muy joven.

De esa manera, a pesar de que es una fanática de mantenerse joven, culpó a la “ignorancia de la juventud” por haberse dejado engañar con falsos profesionales que le inyectaron sustancias tóxicas en su rostro hasta desfigurarla.

Por dicho motivo, durante un largo tiempo luchó para extraerse los bultos que le aparecieron en la cara como consecuencia: “Me la he pasado en muchos consultorios buscando la solución a mi problema. He sufrido mucho, yo ya no quería salir... Esta es una de las cosas más feas que he pasado”, lamentó en una oportunidad.

Nadie la para: fanática de las cirugías

La vedette Lyn May habló varias veces acerca de todos los procesos quirúrgicos a los que se ha sometido. Durante décadas, ha insistido en pasar por el quirófano y hacerse todas las cirugías que deseó. A pesar de haberse ganado burlas y adjetivos a lo largo de los años, ahora se profesa una fan del botox y otros procedimientos no tan invasivos.

La razón de eso ella misma lo ha confesado y es que siempre quiso parecerse a María Félix. “Estaba yo muy chica todavía, estaba en el Tropicana de Acapulco, llega una señora y me dice: ‘Te vas a ver más guapa si te pones esto’, yo no lo necesitaba porque estaba muy chica, pero según ella me iba a ver muy guapa si me ponía un poquito aquí, un poquito allá y como uno es ignorante…”

Lyn May imitando a Karol G

Ya habiendo encontrado la solución a esa vez que le inyectaron aceite comestible en la cara en lugar de colágeno, Lyn insiste en seguir rejuveneciendo su rostro. Incluso, ha llegado a invitar a sus fans a que se pongan botox, lo que generó una nueva gran polémica.

Ahora, lo que se conoce es que, dentro de sus últimas cirugías, Lyn luce mejor que nunca a sus 69 años. Al parecer, a través de sus redes sociales contó que encontró en el botox, el mejor tratamiento para preservar la belleza. Tras los buenos resultados que tuvo, dijo: "Hola, amigas. Las invito a que se pongan botox. Las espera su amiga Lyn May, las amo".

A pesar de que sigue conservando una excelente figura, su rostro ya no es el mismo y, aunque siga en medio de la polémica, desea regresar al quirófano las veces que sea necesario.

¿Qué opinión te merece?