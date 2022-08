El momento más duro que atravesó Thalía debido a su enfermedad

A través de TikTok, Thalía ha contado cuál fue el momento más duro que atravesó con su enfermedad. Luego de mostrar todo lo que le ha generado y cuándo le fue detectada, los fans se han preocupado. Por eso, ella misma contó en detalle de qué se trata.

Hace un tiempo, Thalía salió a explicar que sufre de una enfermedad llamada Lyme. La mexicana ha querido sincerarse por todo lo que tuvo que atravesar debido a las consecuencias que esta le genera, en especial en las mañanas, cuando se levanta.

A través de TikTok es que la cantante Thalía eligió, en esta oportunidad, expresar claramente lo que vivía día tras día y cuál fue el momento más duro debido a su enfermedad. Tras emplear diversas estrategias mientras transcurrían los minutos, el video inmediatamente causó gran asombro en sus seguidores, ya que no todos conocen las dificultades que le causa.

Al parecer, desde el año 2007 es que le fue detectada esta terrible afección que, con el pasar de los días, le ha ido pasando factura. “Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice; ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar” explicó su hermana, Laura Zapata.

La misma también añadió que a Thalía constantemente le toca atravesar fuertes dolores. Sin embargo, tiene una personalidad súper positiva que la ayuda a afrontar todo. Asimismo, el momento más duro de su enfermedad fue cuando una mañana no se pudo levantar de la cama.

Para que eso no le vuelva a suceder, la cantante viene trabajando y haciendo todo lo que los médicos le han facilitado para mejorar su calidad de vida. De igual manera, ha trabajado también en llevar una vida normal como la que tenía antes de ser diagnosticada.

Thalía: su creencia y su fuerza de voluntad

En el video que ella misma compartió, contando acerca de la enfermedad que padece, dijo: “Pero me impongo a mi cuerpo, con la fe en Dios y con la buena energía que le pongo a la vida”. Además, explicó que su esposo y sus hijos son quienes está siempre ahí, ayudándola al despertar a tener fuerzas cada día en medio de sus dolencias.

Thalía enfrenta su enfermedad cada mañana con alegría y fe

Aunque aún no se conoce la fecha exacta de cuando contrajo la afección, se cree que probablemente sucedió cuando nació su hija mayor, Sabrina Sakae. En ese entonces, le dijo a la prensa:

“Cada hora de mi vida es una lucha contra el Lyme. Algunos días me siento horrible, otros como nueva. Pero, independientemente de eso, me intento levantar siempre y entrar con rapidez en mi rutina. Hacer ejercicio, una dieta equilibrada y una actitud mental positiva son lo único que hace que pueda sobrevivir a la enfermedad”.

¿Ya conocías la enfermedad que padece Thalía?