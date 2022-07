La lluvia de críticas a Thalía por irse de fiesta estando de luto

Es algo normal que esté bajo la mirada constante de los internautas por lo que hace bien o por lo que hace mal. En esta oportunidad, Thalía fue el blanco de una lluvia de críticas en las redes sociales por irse de fiesta estando de luto por la muerte de su abuelita. ¿Qué le dijeron?

A tan solo unos días de la muerte de su abuelita, Doña Eva Mange, la cantante Thalía supuestamente se habría olvidado de que tenía que estar de luto y guardarse ante las miradas destructivas. Sin embargo, no lo hizo y la atacaron con cientos de comentarios.

Fue el pasado 24 de junio que la actriz mexicana Laura Zapata confirmaba, con el corazón destruido, la muerte de su abuelita, quien la crió desde los 3 años. Aunque, en más de una oportunidad, dejó claro que siempre ha contado con el apoyo de su hermana, Thalía, esta vez, la cantante recibió críticas inesperadas por no haber asistido al funeral de su abuela Doña Eva Mange

¿De fiesta? Thalía alegre en un yate de lujo con la familia

Por un lado, la lluvia de críticas se hizo presente en las redes sociales porque se dio a conocer que Thalía no había ido al funeral de su abuela.

Sin embargo, todo se puso más intenso en las redes después de que la también actriz, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió imágenes del paseo que estaba haciendo junto a su familia en un lujoso yate celebrando la Independencia de Estados Unidos. Ahí sí que estallaron los comentarios con muchos reproches de parte de sus seguidores confirmando que estaba de fiesta.

En dicha publicación, Thalía escribió junto a una serie de videos y fotografías en las que se la veía sonriente junto a su familia: “Rodearte de personas que aprecien tu forma de ser… qué regalo celebrar la amistad y la vida. Feliz 4 de julio adelantado”.

Críticas y reproches en las redes: ¿No la perdonan?

Vale destacar que, aunque Thalía también recibió muestras cariño en más de 40 mil reacciones con forma de corazón y halagos por lo bella que luce a sus 50 años, las fuertes críticas fueron más vistas porque llegaron como una catarata. La cuestionaron básicamente por no guardar el luto tras la muerte de su abuelita.

Incluso, estuvieron quienes aseguraban que no tenía motivos para celebrar esa fecha, ya que ella es mexicana. Entre varios comentarios de sus fanáticos, le han dicho:

“¿Cuándo vendrás a México? ¿Por qué no despediste a tu abuela?“, “A ella solo la mueve el dinero y el poder”, “¿Y la abuelita?“, “Qué cosa cómo llevan el luto los artistas un día lloran mucho y al otro salen risa y disfrutando”, “Lo bueno que el luto lo lleva a dentro de su corazón”, “Pero si tú no eres estadounidense qué tienes que celebrar”, “Y tu hermana y tu abuela bien gracias“, “Se ve que no te dolió la muerte de tu abuela”. Thalía de fiesta en un yate con la familia mientras recibe críticas.

Por su parte, Thalía le había realizado un emotivo video a su abuela y, por eso, no salió a responder ni aclarar por qué no asistió al funeral. Eso sí, la destruyeron a diferencia de su hermana, Laura Zapata, que la alabaron por su emotivo mensaje.

¿Qué mensaje le enviarías tu?