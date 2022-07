Aleida Núñez lució infartante en Mónaco

Como toda una diva, Aleida Núñez lució un vestido negro de escote pronunciado y presumió su figura desde un exclusivo casino de Mónaco. Esta vez, se volvió el centro de los reflectores cuando ella misma subió una serie de fotografías con su look sensual para la ocasión en su Instagram.

Luego de dar mucho que hablar, tras revelar la identidad de su nuevo galán, ahora la bellísima actriz y cantante, Aleida Núñez, revolucionó las redes nuevamente luciendo un infartante vestido que se volvió el centro de los flashes.

Ella misma compartió una serie de fotografías en su Instagram desde un exclusivo casino de Mónaco. En detalle, mostró cada parte de su look sensual y mostró su figura escultural.

Aunque, en esta ocasión, no se encontraba junto a su nuevo amor, ya que no salió en ninguna de las fotos compartidas, Aleida Núñez demostró una vez más que no necesita estar con nadie para hacerse viral en las redes sociales.

Infartante: Aleida Núñez en el casino de Mónaco

Haciendo gala de su belleza, la actriz de 41 años cautivó a sus casi 4 millones de seguidores con la vista del casino en el que se encontraba. En realidad, todas las miradas se posaron en detalle, sobre su seductor e infartante look sexy.

La atención sobresalió porque ya es una costumbre en ella que sus atuendos siempre estén más que alineados con las tendencias de la temporada y, en esta oportunidad, es muy coqueto, sensual y revelador.

Entre varios de los comentarios que recibió la ex reina de belleza de parte de sus fans, figuran algunos como: "Eres la más hermosa con todo lo que te pongas" y "Muy elegante usted, señorita".

Fueron comentarios que, además de ser muy halagadores, fueron totalmente acertados ya que, a pesar de que el look de la actriz tiene su característico sello de sensualidad, lo cierto es que también dejó entrever un aire formal para el lugar: El lujoso casino de Mónaco. Aleida Núñez lució infartante en el Casino de Mónaco.

El outfit infartante con el que Aleida Núñez se lució y se llevó todas las miradas, fue un vestido negro entallado corto (detalle en blanco en las mangas del saco) con un escote bien pronunciado, dejando ver la extraordinaria figura que conserva.

Así demostró que, como se la ha visto crecer profesionalmente, también lo ha hecho con todas sus transformaciones físicas, las cuales la han dejado aún más hermosa y así se evidencia.

¿Qué opinas tu?