El tatuaje de Pete Davidson que confirma su amor por Kim Kardashian

La propia Kim Kardashian habla de los tatuajes que se hizo Pete Davidson en su honor para confirmar el amor que se tienen. Precisamente, en las nuevas imágenes que compartió la socialicé junto a su novio en la piscina, se aprecia el nuevo tatuaje. Se trata de un pequeño diseño, pero con un gran significado, inspirado en el primer beso que se dieron.

La pareja no para de estar en el foco de atención en cada uno de sus movimientos. Ahora, la intriga, tras darse a conocer este tatuaje, es dónde se lo hizo. Al parecer, según contó la propia Kim, se encuentra en la clavícula y dice ‘Jasmine' y 'Aladdín' con un signo de infinito en el centro.

Ese dibujo hace referencia al momento en que la pareja fue invitada a Saturday Night Live e hicieron el sketch juntos disfrazados de los personajes de Disney. Cabe destacar que esa participación fue muy especial tanto para Kim como para Davidson.

Sin embargo, Kim comentó en una ocasión que fue el momento en el que sintió una chispa inexplicable por quien luego sería su gran amor. Incluso, confesó que más tarde fue ella misma quien le pidió al productor el número telefónico de Pete.

Pete Davidson se tatuó el nombre de Kim Kardashian y otros más

Vale recordar que hace unos meses Kim Kardashian confesó que su novio, Pete Davidson, se había hecho algunos tatuajes para demostrarle su gran amor y hasta contó lo que sentía al respecto.

Así fue que los fans de la pareja enloquecieron cuando descubrieron que el comediante no solo tenía tatuado el nombre de su amada en el pecho, sino que también tenía algunos más. La propia Kim reveló: ‘Sí, se ha hecho algunos, pero ese Kim no es un tatuaje, sino una marca. Se quería hacer algo que fuera realmente diferente’.

Qué piensa Kim Kardashian de los tatuajes

Primero, Kim Kardashian creía que cada uno era algo especial, pero de pronto empezó a replanteárselo. Mientras que la socialité contó que uno de sus tatuajes favoritos en la piel de su actual novio es el que tiene en la clavícula porque dice ‘Mi novia es abogada’, ya no cree que todos sean especiales. Pete Davidson y Kim Kardashian juntos.

Y es que reflexionó acerca del tema del arte en la piel: ‘El primer tattoo que se hizo me lo tomé en plan: oh, qué lindo, gracias, Dios mío’. El segundo ya fue como ‘Oh, qué lindo…’ Pero es que he pensado que eso es lo que hacen la gente que se tatúa entera. Plasman lo que pasa en ese momento de sus vidas, así que pensé: ‘¿seré especial?”.

Muy gracioso y real lo que pensó ¿A ti qué te parece?