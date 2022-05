Kim Kardashian asegura que irá por su cuarte boda, esta vez con Pete Davidson, ¿Qué dirá Kanye West?

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, recientemente ha revelado que le gustaría casarse nuevamente, siendo este su cuarto intento. La celebridad comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality “The Simple Life” el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

La prominencia de la empresaria aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad llamado “Keeping Up with the Kardashians”. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios de entre los que destacan sus marcas “KKW Beauty” o “Skims”. La boda de Kim fue transmitida en una especial de Tv aunque de hecho todas su bodas y relaciones han dado mucho de qué hablar; su reciente relación con Pete Davidson no ha sido la excepción.

En 2000, a los diecinueve años, Kim Kardashian huyó con el productor de música Damon Thomas, quien le pidió el divorcio en 2003. Luego en 2011 se casó con el jugador de la NBA, “Kris Humphries” pero tan solo días después, la empresaria solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. En junio de 2012, la modelo confirmó su relación con el rapero Kanye West, la pareja contrajo matrimonio en 2014, pero febrero de 2021 se hizo público que Kardashian le había pedido formalmente el divorcio a West.

Es así que después de tres matrimonios fallidos, Kim está abierta a decir "Sí, quiero" una vez más. “Creo en el amor… Es por eso que, con suerte, solo habrá una boda más para mí. ¡La cuarta vez es la vencida!” aseguró Kardashian. Una vez más Kim se encuentra en el centro de atención con una de sus parejas, en este caso el comediante Pete Davidson. Davidson y West han entablado una rencilla mediática en los últimos meses, llegando el comediante a figurar en una de las letras de una canción del rapero.

Imagen: Hola

Aunque Kim Kardashian no mencionó con quién le gustaría casarse y llevar a cabo una boda, está claro que sería con la estrella de "Saturday Night Live" Pete Davidson con quién ha estado saliendo los últimos meses. Davidson es un comediante, actor, escritor y productor estadounidense, miembro del elenco de “Saturday Night Live” y también ha aparecido en los programas de MTV “Guy Code”, “Wild 'n Out y Failosophy”.