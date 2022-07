Esto es lo que más le gustó a Kate del Castillo de Edgar Bahena

Después de haberse casado 2 veces, Kate del Castillo volvió a encontrar el amor en Edgar Bahena. En marzo de este 2022 se confirmó la relación y, tras múltiples especulaciones sobre si era o no cierto, la propia actriz confirmó en el programa de El Gordo y la Flaca qué es lo que más le gustó del director de fotografía.

“Sí, estoy saliendo con un chico, con un director de fotografía. Estoy muy contenta” confesó sonriente ante las cámaras de El Gordo y la Flaca. El hombre que robó su corazón se llama Edgar Bahena, quien, a diferencia de la actriz, trabaja profesionalmente en los medios, pero detrás de la cámara como director de fotografía.

El amor: Kate del Castillo y Edgar Bahena

Kate del Castillo y Edgar Bahena coincidieron en el set mientras trabajaban en la serie protagonizada por ella misma en ‘La reina del sur’. En ese momento, Edgar fungía como director de fotografía en varios episodios.

Hasta el momento, se desconoce si ahí es que inició su romance o si fue posteriormente. Lo que sí está totalmente confirmado es que ninguno de los dos oculta su amor. Al parecer, lo que más le gustó a Kate de Edgar, quien es 11 años menor que ella, es que la hace sentir en paz.

Mientras que actualmente Kate está enfocada en promocionar su nueva película ‘Hunting Ana Bravo’, nada le impidió hablar un poco más sobre su vida personal, en específico, de su relación con Edgar Bahena.

Por ello, la gran revelación la hizo primero en El Gordo y La Flaca, convencida de que la vida le dio una nueva oportunidad para disfrutarse y sentirse amada: “La vida se va muy rápido, así es que para eso vinimos: para pasarla bien y para dar y recibir amor” dijo muy feliz.

Lo que más le gusta a Kate del Castillo de Edgar Bahena

Sin preámbulos, ya confirmado su noviazgo con Edgar Bahena, durante una entrevista para Imagen Entretenimiento, Kate del Castillo nuevamente salió a hablar y reveló más detalles sobre esta relación y lo que más le gusta de Bahena:

“Es un chavo que, primeramente, me hace sentir muy en paz. Estoy muy tranquila, muy a gusto. Me hace mucha compañía”. Kate del Castillo no oculta su amor con Edgar Bahena.

Asimismo, agregó que hay muchas cualidades que le gustan del director de fotografía: “Es un tipo inteligentísimo, súper talentoso. Sabe de música, de buen vino, de arte, de todo… Admiro mucho su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”.

Kate del Castillo y Edgar Bahena ya no ocultan su amor. Incluso, la actriz compartió fotos en su Instagram donde disfruta de cara al viento su nuevo amor. A ti ¿Te gusta la pareja que hacen?