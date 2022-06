Shakira sobre Gerard Piqué: "No me dejaba hacer..."

Desde hace un par de semanas Shakira y Gerard Piqué están en boca de todos. Es que hace unos días se conoció que el jugador del Barcelona había sido infiel a su pareja. Por este motivo la cantante colombiana decidió terminar la relación de más de 10 años. Durante esos años la famosa pareja tuvo dos hijos llamados Milan y Sasha. Su última publicación juntos fue para el día de los enamorados, el pasado 14 de febrero.

La infidelidad de Gerard Piqué dio vueltas por todos los portales de noticias del espectáculo de todo el mundo. Seguidores de Shakira no le perdonan el triste episodio que le está haciendo vivir a la intérprete de la canción "Me gusta". Recientemente la pareja emitió un comunicado a la agencia Efe que en parte dice lo siguiente: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

En medio de esta ola de versiones y rumores sobre otras infidelidades y malos tratos en la pareja. Apareció un video donde la propia Shakira manifiesta que su expareja, Gerard Piqué no la dejaba grabar con hombres en sus videos musicales. "Yo no puedo poner un hombre en el video entonces ahora solo pongo mujeres. No me dejaba hacer videos con hombres", fueron las palabras de la nacida en Barranquilla luego de estrenar una canción con Rihanna.

Lo cierto es que la cantante colombiana está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella está viviendo con sus hijos, mientras que Gerard Piqué está solo en su departamento en el centro de Barcelona. Allí vivía cuando llevaba una vida de soltero. Ayer se conocieron unas fotos de Shakira y Piqué juntos dentro de un auto. A partir de ese momento comenzó una catarata de versiones sobre ese momento.