Brad Pitt y Gwyneth Paltrow recordaron su relación amorosa a más de 20 años de separarse

Parece que los ‘90 pasaron hace mucho tiempo, pero sólo se trata de una década que está a la vuelta de la esquina y hoy, al ser recordada, trae muchos momentos memorables que pasaron desapercibidos pero que se vivieron con gran intensidad como las historias de amor entre actores que hoy son grandes estrellas de Hollywood. Entre ellos, podemos mencionar el romance que vivieron Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. Y lo cierto es que ambos todavía sienten amor el uno por el otro.

En una reciente entrevista en el sitio web Goop de Paltrow en la que Pitt habla sobre su nueva marca de ropa God’s True Cashmere, los famosos actores reflexionaron sobre no terminar juntos pero aún así mantener una conexión cercana. Los artistas estuvieron juntos desde 1994 a 1997 antes de cancelar su compromiso. Asimismo, Paltrow sacó a relucir el tema de su difunto padre Bruce, que falleció en 2002 y aprobaba a Pitt y estaba muy emocionado de tenerlo como yerno, “aunque desafortunadamente no nos casamos”, dijo.

“Nunca olvidaré cuando estábamos comprometidos y él vino a mí un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: 'Sabes, nunca me di cuenta de lo que quieren decir cuando dicen que estás ganando un hijo. Como, estoy ganando un hijo'”, recordó la actriz sobre su padre, quien murió por complicaciones de cáncer y neumonía en 2002.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt.

"Correcto", dijo Brad con una sonrisa. "Oh hombre, todo sale bien, ¿no?", agregó. "Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me tomó 20 años", bromeó Paltrow, quien se casó con el productor Brad Falchuk en septiembre de 2018. Pitt agregó: "Y es maravilloso tenerte como amiga ahora", a lo que la actriz estuvo de acuerdo: "Lo es". "Y te amo", dijo Brad. Paltrow respondió: "Te quiero mucho".

Las parejas de Pitt y Paltrow

Después de terminar su relación con Pitt, Paltrow se casó con el vocalista de Coldplay, Chris Martin en 2003, aunque se separaron amistosamente en 2014. Con Martin comparten dos hijos: Apple, de 18 años, y Moses, de 16. Paltrow luego se casó con Selena Falchuk en 2018.

Mientras tanto, Pitt se casó con Jennifer Aniston en 2000. Anunciaron su separación en enero de 2005 y luego finalizaron su divorcio en octubre. Más tarde, se casó con Angelina Jolie en agosto del 2014 y tienen seis hijos en común. Sin embargo, este matrimonio también finalizó y Jolie solicitó el divorcio de Pitt en 2016.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow.

Pitt elogió al padre de Paltrow, Bruce, y dijo que el difunto director tuvo un "profundo efecto en mí y es alguien en quien todavía pienso". Explicó que admiraba la crianza de Bruce y agregó: "Ese hombre era divertido. Y ustedes eran tan divertidos juntos, lo cual era una rareza que no había experimentado mucho, y me encantó. La diversión que tuvieron fue contagiosa. Podías ver cuánto te adoraba".

"¿Sentiste energía paternal de él?" preguntó Paltrow. Pitt respondió: "Cien por ciento. Sentí el mismo tipo de orientación que recibirías de un entrenador o un mentor". Paltrow habló previamente sobre seguir siendo amiga de Pitt, con quien co protagonizó Se7en en 1995. Le dijo a Harper's Bazaar en enero de 2020 que son "amigables y que no tiene mala sangre con ninguno de sus ex”.