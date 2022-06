En el peor momento de su vida, Shakira celebró una feliz noticia

La cantante colombiana Shakira está atravesando uno los momentos más agridulces de su vida. Por un lado, en su vida personal se separó de su pareja tras 12 años de relación y su padre, de 90 años, sufrió un caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Por otro lado, en su vida laboral, la nacida en Barranquilla celebró las 100 millones de reproducciones que su nueva canción "Te felicito".

Desde que salió esta canción se viralizó en todas partes del mundo gracias a su ritmo pegadizo y los movimientos de baile que practica la colombiana. Estos pasos de baile se convirtieron en Challenge en las redes y miles de seguidores de todas parte del planeta la imitan en sus cuentas personales.

En su perfil oficial de Instagram, Shakira anunció una feliz noticia que tiene que ver con este gran tema musical. "Te felicito" superó las 100 millones de vistas en YouTube y la colombiana lo celebró compartiendo un video de la misma junto a un mensaje que dice lo siguiente: "Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de 'Te Felicito' ya sobrepasó las 100 millones de visitas! Son los mejores fans del mundo!!! Gracias por tanto apoyo y cariño!!!".

Por otra parte, tras separarse de su pareja, Gerard Piqué, Shakira está analizando la oportunidad de irse de España para vivir en Miami junto a sus hijos. Esto no está confirmado por que ella necesita la autorización del jugador del Barcelona para sacar a sus hijos del país. Shakira actualmente está trabajando como jurado en el reality "Dancing With Myself" que se graba en Estados Unidos. Esta sería una de las razones para que la artista continúe su vida en ese país.