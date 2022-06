¿Qué fue de la vida de Emma Bunton de Spice Girls?

Emma Bunton era muy famosa porque la llamaban la Baby Spice por su aspecto aniñado. Así es, era la más pequeña de las Spice Girls y su reinvención profesional 25 años después, tiene mucho que ver con la familia que formó.

Emma Bunton, desde pequeña, quería ser actriz y cantante. Hacía todo lo posible para que contaran con ella en alguna de las series de principios de los 90 en Inglaterra. Incluso, hizo una aparición muy fugaz en The Bill. Sin embargo, fue el grupo las Spice Girls quienes se cruzaron en su camino y, como estaba muy cercano a lo que deseaba, no dejó escapar la oportunidad.

Siempre tuvo un aspecto muy aniñado, con su larga melena rubia y esos inocentes ojos azules. De esa manera, es que la convirtieron pronto en la Baby Spice, quien encarnaba la parte más inocente dentro de la banda. Así fue como encarnó su propio ‘personaje’ y logró que los fans se identificaran con su estilo y actitud en todas las escenas.

La vida de Emma Bunton: un gran giro

Tras dejar atrás la etapa de las Spice Girls, las chicas igual siguieron siendo amigas, aunque Emma intentó conquistar el mercado de la música con sus propios temas. En 2001 decidió lanzar A Girl Like Me y ya en 2004, tras deshacerse de su imagen inocente de Baby Spice -explotando su lado más sensual-, publicó Free Me.

Fue con ese segundo trabajo con el que finalmente desembarcó en Estados Unidos, un mercado que deseaba conquistar de la misma manera que lo hizo con el británico cuando estaba con las Spice Girls.

Así fue como paso a paso, se aventuró porque los resultados buenos le iban llegando. Consiguió publicar su tercer álbum en 2006 con Life in Mono que incluía el single Downtown, la versión que se realizó con fines benéficos para la campaña de la BBC Children In Need.

Emma consiguió la fama y el cariño de un público que buscaba cuando este single alcanzó el tercer puesto de las listas de ventas. Asimismo, esa suerte no se trasladó al resto del disco porque no obtuvo los resultados esperados.

Significativamente, su vida profesional dio un giro y se convirtió en jurado del concurso Dancing on Ice en 2010. También, estuvo como presentadora del show radiofónico, Heart Breakfast, y en el programa The Great American Baking Show, entre otros proyectos.

Se reinventó: Emma Bunton casada, con proyectos, familia e hijos

Tras haber cumplido su sueño lejos de las Spice Girls, se animó a formar una familia. En el año 2007 anunció que estaba embarazada de su primer hijo con Jade Jones, el cantante con quien siempre mantuvo muchas idas y venidas desde 1998.

Su hijo Beau Lee Jones nació en el 2007 y a los 4 años, en la primavera de 2011, nació su segundo hijo, Tate Lee Jones. Junto a su esposo se ha reinventado acompañándolo como chef en uno de los hoteles más lujosos de Londres, Claridge. Llevando más de 20 años de una estable relación, Emma y Jade finalmente se casaron en julio de 2021 en una ceremonia íntima y llena de romanticismo. Qué fue de la vida de Emma Bunton de las Spice Girls.

A Emma Bunton, la maternidad la ha inspirado a ir por nuevas iniciativas y por eso es embajadora de UNICEF desde el 2014. Por ello, ha logrado mucho éxito con el libro destinado a quienes son futuros padres “Mama You Got This: A Little Helping Hand For New Parents" en 2021.

Esto fue la vida de Emma Bunton, la pequeña ex Spice Girls. Y tú ¿Qué es lo que más recuerdas de ella en esos tiempos?