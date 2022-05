Talento intacto: Shakira hipnotiza las redes con sus movimientos de baile

Fiel a su estilo, la cantante colombiana Shakira demostró una vez que a sus 45 años es de una de un talento intacto. Hace algunas horas en su cuenta de Instagram compartió un video que dejó a todos sin palabras. En el mismo se la puede ver bailando con una blusa de tonos negros que enalteció su gran belleza.

Además en el clip audiovisual, se puede observar no solo la perfecta figura que posee sino también el gran estado físico que tiene la madre de Sasha y Milan. En la descripción del post, la nacida en Barranquilla escribió: "#DancingWithMyself premieres May 31st and it’s got me in the mood to dance to one of my all-time favorite songs. @nickjonas @lizakoshy @camillekostek time to push it real good!” (#DancingWithMyself se estrena el 31 de mayo y me dio ganas de bailar una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. @nickjonas @lizakoshy @camillekostek es hora de empujarlo muy bien).

Esta publicación que realizó Shakira en su feed de la red social de la camarita tuvo más de un millón de reacciones. Esto demuestra la gran popularidad que tiene la intérprete de la canción "Estoy aquí". En cuanto a su carrera musical, la bella cantante continúa disfrutando del éxito del tema musical "Te felicito" que lanzó junto a Rauw Alejandro el mes pasado. La canción cuenta actualmente con más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Shakira en el video de la canción "Te felicito".

En varias ocasiones, Shakira no solo ha demostrado sus grandes dotes artísticos sino también que está muy orgullosa de sus dos hijos. Tanto Sasha como Milan cada vez que aparecen en las redes sociales demuestran que poseen un gran talento para la música y los deportes. El talento es algo que ambos llevan en la sangre y seguramente muy pronto los veremos debutar como artistas.