Sharon Stone denunció que una causa de lucha mundial estuvo a punto de destruir su carrera

Sharon Stone es una de las artistas más reconocidas del mundo Hollywood. Tuvo su apogeo en los '90 y protagonizó un sinfín de películas taquilleras, y si bien hoy se encuentra un poco más alejada de los grandes flashes definitivamente es uno de los nombres ilustres de la industria cinematográfica.

Recientemente Stone estuvo presente en el Festival de Cine del Mar Rojo, evento que se desarrolla por estos días en Arabia Saudita. Más allá de su ilustre participación, las llamativas declaraciones que realizó la actriz no pasaron desapercibidas.

Sharon confesó su decisión de apoyar amfAR, una organización fundada por Elizabeth Taylor que se dedica a recaudar fondos para la investigación del VIH/Sida, supuso una amenaza para su trabajo. “Destruyó mi carrera”, dijo para arrancar y a modo de resumen.

Luego amplió: “No trabajé durante ocho años. Me dijeron que si volvía a hablar de condones se eliminarían los fondos. Me amenazaron de muerte en varias ocasiones y decidí que tenía que seguir adelante”. La actriz se mostró muy movilizada a medida que contaba este relato, según informó la revista People.

Stone explicó que la organización benéfica le pidió en 1995 que reemplace a Taylor (que en aquel entonces era la presidenta) en un evento de recaudación de fondos, con motivo del Festival de Cine de Cannes.

Sorprendida con el pedido, decidió consultárselo a su publicista y la misma le advirtió a la actriz el peligro que eso significaría. Entonces recordó aquella charla: “Ella me dijo: ‘Si lo haces, destruirás tu carrera’. En ese momento no se te permitía hablar sobre sida. Entonces le dije: ‘Lo sé, pero lo voy a hacer, me vas a matar’. Ella respondió: ‘Y si no lo hacés, también te voy a matar”.

“No tenía idea de la resistencia, la crueldad, del odio y de la opresión a los que nos enfrentaríamos”, añadió Sharon. La actriz y activista cuenta que recibió amenazas, pero que a pesar de todo eso prometió apoyar la campaña de investigación hasta que se encuentren los medicamentos para combatir el virus.

“Me quedé durante 25 años hasta que tuvimos anuncios de tratamientos contra el sida en la televisión igual que habíamos tenido de aspirinas”, explicó. A pesar de lo que pasó con su carrera, dejó en claro que no se arrepiente de la decisión tomada.

Stone señaló además su orgullo por los medicamentos antirretrovirales para combatir el VIH, destacando que antes de eso millones de personas morían tras contraer el virus: “Ahora 37 millones conviven con VIH y pueden hacerlo de manera saludable”. El tiempo pasó, pero en aquel momento su lucha no era bien vista por todos y eso puso en jaque su carrera, pero se levantó y está más fuerte que nunca, orgullosa de las decisiones que tomó.