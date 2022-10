Cuál fue el último novio que se le conoció a Sharon Stone

Dicen que el amor no tiene edad y Sharon Stone es un claro ejemplo de ello. La reconocida actriz, una de las mujeres más sensuales del mundo que constantemente está desafiando el paso del tiempo, ha demostrado en reiteradas ocasiones sus parejas más jóvenes, y el último caso que se ha conocido públicamente no es la excepción.

La última conquista de Sharon generó un fuerte ruido en los medios estadounidenses, ya que se trataba del misterioso rapero RMR al que increíblemente duplica y bastante en años. ¿Cómo es eso? Sí, ella en aquel entonces con 63 años y él con apenas 25.

Lo que se confirmó en aquel entonces es que la actriz tuvo varios encuentros con el cantante, que tiene un destacado bastante peculiar: siempre oculta su rostro en público y su verdadero nombre se desconoce por completo, teniendo sólo como dato su nombre artístico y su edad.

El portal Page Six aseguró que a lo largo de varias semanas la pareja disfrutaba constantemente de la vida nocturna de Los Ángeles en distintos clubes de moda, entre ellos Delilah y The Highlight Room, en los que la intérprete ha tenido la oportunidad de conocer mejor la escena del hip hop.

Además, también han salido a la luz varias fotografías de sus noches de fiesta en las que Sharon posa con uno de los pasamontañas que RMR utiliza habitualmente para proteger su identidad. Definitivamente había una conexión entre ambos, y ese amorío fue creciendo con el paso de las semanas. ¿Otro punto donde se evidenciaba el vínculo que tenían? El constante ida y vuelta en los comentarios que se hacían dentro de sus publicaciones de Instagram, con muchos 'Me gusta' y dejándose varios emojis en los posts.

Sin embargo, con el tiempo rompieron y Sharon pasó nuevamente a estar soltera. Sin dar demasiadas explicaciones ni nombres, la artista destacó en una entrevista con Vogue: “Recientemente, salí con un hombre más joven que yo, y un día me preguntó si consideraría hacerme bótox”. Luego agregó: “Le dije que para su ego sería genial, pero no, no era mi intención tomar bótox”.

En consecuencia, el mencionado sujeto dejó de frecuentarla. “Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme. Si no eres capaz de ver nada más en mí, ya sabes dónde está la puerta”, sentenció. Luego de esta última relación, con data de junio del año pasado, no se le volvió a conocerse otro novio a la actriz.

Un dato particular es que Sharon tuvo un perfil propio en Bumble, una app de citas en línea muy similar a otras conocidas del mercado (muy similar a Tinder, con algunas características diferentes). Lo bizarro fue que la empresa le dio de baja su perfil creyendo que era falso, aunque de verdad era la actriz quien estaba buscando pareja y un fake user.