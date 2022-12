Jennifer Lopez reveló por qué hombre pensó que se iba "a morir"

Jennifer Lopez y Ben Affleck se están dando una nueva oportunidad en la vida. Después de haber sido pareja la primera vez, entre 2002 y principios de 2004, tuvieron que pasar poco más de 17 años para volverse a reunir y vivir este apasionado amor.

Recordemos que la pareja de Lopez y Affleck estuvo incluso hasta comprometida, en noviembre de 2002 pero luego anunciando la cancelación de la boda a tan solo unos días de la misma. Se habló en aquel entonces de infidelidades por parte de él, y aunque hubo varias versiones al respecto recién en enero de 2004 confirmaron la ruptura.

Casi dos décadas después, JLo confesó que en aquel entonces pensó que “iba a morir” por tanto sufrimiento. Las diferencias que tuvieron en aquella separación terminaron siendo más fuertes, pero eso no implica que Jennifer no haya quedado con el corazón completamente roto.

“Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”, explicó la artista en una reciente entrevista que brindó en Apple Music, promocionando su nuevo trabajo musical, 'This is Me, Now'.

Lopez confesó que ese momento fue tan fuerte que “no se sentía bien” y la depresión fue notoria. Sin embargo, desde que decidieron volver a intentarlo, se encuentra más feliz que nunca. “Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, dijo.

Esto nos recuerda el hecho de que, para finales de 2020, la cantante volvió a darse una nueva oportunidad con Affleck, concretando la esperada y feliz boda en julio de este año con una ceremonia íntima celebrada en Las Vegas. Desde entonces, ambos están en su mejor momento personal.

“Todo el mensaje de 'This is Me... Now' es ‘Este amor existe, este amor es real’”, explicó Jennifer, que no oculta su felicidad por esta segunda chance con Affleck y se los ve más enamorados que nunca. Esto, claro, a pesar de los rumores de crisis que han rondado en la pareja durante los últimos meses.

“Capturamos ese momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre… si como yo a veces has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas. El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre, eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad”, declaró JLo. Definitivamente, las buenas segundas partes sí existen.