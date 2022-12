Qué empresa contrató a Scarlett Johansson para debutar en TV

Con el tiempo y el paso de los años, Scarlett Johansson se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica. Con tan solo 37 años, el recorrido de la artista es enorme y sin lugar a dudas se ha ganado un lugar de respeto pleno por parte de sus colegas, en base a sus decenas de trabajos.

Nacida en Manhattan el 22 de noviembre de 1984, Johansson viene de una familia vinculada a los medios y la parte artística, ya que su madre Melanie fue productora, su abuelo fue guionista y director, y sus hermanos también trabajan en el cine. Es por eso que no llama la atención que haya dado sus primeros pasos desde muy temprana edad.

Ya con apenas 9 años Scarlett comenzó a trabajar en el rubro, luego que su madre comenzó a llevarla a audiciones. Sin embargo, sin dudas que más allá de su extensa trayectoria en el mundo entero la reconocen por el papel de Black Widow en la franquicia Marvel, sin dudas su salto definitivo al estrellato.

Historia de un matrimonio, Lucy, Ghost in the shell, Bajo la piel y Hasta que el cuerpo aguante son algunas de las cintas en las que la actriz demuestra su versatilidad, pero claro está que su destacado principal es como parte del team de Avengers.

Como parte de su reinvención constante y sabiendo que por delante hay muchos otros proyectos, ahora Scarlett dio un paso importante dentro de su carrera y aterrizará en las series de TV con el proyecto Just Cause, la nueva tira de Prime Video. Está producida tanto por Amazon Studios, en colaboración con la productora de la actriz, These Pictures, y Warner Bros.

Just Cause se trata de un drama de suspenso que sigue a Madison Cowart, también conocida como Madi. Ella es una reportera de un periódico de Florida que es enviada a cubrir los últimos días de un preso condenado a muerte. La miniserie está basada en la novela homónima de John Katzenbach de 1992.

Como dato curioso, la historia de Just Cause ya tuvo una versión de cine en el año 1995 con Scarlett siendo parte del elenco de la película. Tenía 10 años en aquel entonces y era el segundo trabajo de su carrera, recordando que un año antes había hecho su estreno en North (1994). Hoy esta misma trama y la actriz vuelven a unir caminos, aunque ahora con ella totalmente consagrada y dentro de los protagonistas.

Para esta versión televisiva, Johansson también tendrá influencia detrás de cámaras como productora ejecutiva, por lo que estará al frente de varias decisiones. La serie todavía no tiene fecha de estreno, aunque ya confirmaron que está armándose para comenzar a rodar. Lo importante de esto es que para Scarlett será su debut televisivo, después de décadas al frente de diferentes producciones en la pantalla grande.