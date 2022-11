Se filtraron fotos de Scarlett Johansson trabajando cuando era sólo una nena

Scarlett Johansson se consolidó con el tiempo en una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica. Con tan solo 37 años, el recorrido de la artista es enorme y sin lugar a dudas se ha ganado un respeto pleno por parte de sus colegas y todo el mundo del espectáculo a raíz de su gran trabajo y profesionalismo.

Nacida en Manhattan el 22 de noviembre de 1984, Scarlett es hija de Karsten, un arquitecto danés, y Melanie Solan, una productora nacida en la ciudad neoyorquina del Bronx. Proviene de una familia vinculada al medio, ya que su abuelo fue guionista y director, y sus hermanos también trabajan en el cine.

Desde muy pequeña, la actriz comenzó a trabajar en el rubro después de que su madre comenzó a llevarla a audiciones. Sin embargo, a pesar de probarse para varios anuncios, cuentan que Johansson asumió los rechazos tan duramente que su madre comenzó a limitarla sólo a castings de películas.

Fue así como llegó su debut cinematográfico, con tan sólo 9 años y en la película North de 1994. Se trataba de una comedia protagonizada por Elijah Wood, Bruce Willis, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Jon Lovitz, entre otros. Su papel fue el de Laura Nelson, hija de John Ritter.

Luego Scarlett comenzaría su incesante recorrido por films como Causa Justa, If Lucy Fell, Manny & Lo, Fall, Home Alone 3 (sí, para quien no lo recuerda estuvo en la tercera entrega de la franquicia de 'Mi Pobre Angelito') y muchos títulos más. En aquel entonces hizo audiciones también para la película Jumanji, aunque no quedó con el papel (Kirsten Dunst fue quien se quedó finalmente con rol de Judy Sheperd).

Muchos la recordarán por sus papeles en cintas como la saga de Avengers, como Black Widow, además de Match Point, Lost in Translation, El Truco Final y más. Pero lo novedoso de ahora es que se han filtrado varias fotos que muestran a una pequeña Scarlett previo a su explosión y revolución, antes de que se convierta en la reconocida estrella de hoy que cautiva a millones y que deslumbra en cada papel que encarna.

Hablamos de sus inicios, aquellos en los que realizó su gran debut en la pantalla grande y siendo apenas una niña de 9 años. Todo se dio a partir de un video que se viralizó en la plataforma de YouTube, en el que se puede ver a la famosa actriz en su primera audición mostrando ya su gran talento frente a las cámaras.

Si bien en aquel momento tenía un rol muy de relleno, con el tiempo su figura fue tomando cada vez mayor dimensión hasta convertirse en la actriz que hoy deslumbra a todos. Con el rótulo de haber sido elegida en dos oportunidades como “La mujer más atractiva del mundo”, de niña su imagen genera tanta ternura que seguramente podría ganar también el título de "La niña más tierna del mundo".