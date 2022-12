El increíble récord de Rosalía que ninguna mujer española pudo alcanzar

Rosalía sigue haciendo historia. Luego de cosechar innumerables éxitos gracias a su disco Motomami, ahora llegó hasta la portada de la versión estadounidense de la revista Rolling Stone y se convirtió así en la primera mujer española en lograrlo.

El 2022 ha sido perfecto para Rosalía y, sin duda, sus los logros parecen no tener fin. Tras ganar 4 premios Grammy Latino, entre ellos por la categoría Mejor Álbum, y llenar estadios a lo largo y ancho de todo el mundo con la gira de presentación de Motomami, la cantante cierra el año a lo grande protagonizando la portada de la versión estadounidense de la revista Rolling Stone.

Se trata de un récord histórico debido a que es la primera vez que una mujer española logra esto. Incluso, es algo prácticamente inédito para cualquier cantante femenina de habla hispana, y en este sentido ahora Rosalía tiene algo más en común con Shakira.

La portada de la revista reza “Rosalía writes her own rules”, frase que podría traducirse como “Rosalía escribe sus propias reglas”. Además, propone analizar cómo es que la cantante “se convirtió en la superestrella más intrépida del pop”.

Esto es lo que dice la revista Rolling Stone acerca de Rosalía y Motomami

La bajada del extenso artículo que la Rolling Stone de Estados Unidos le dedicó a Rosalía dice que “la artista española resistió las presiones de la industria, se negó a comprometerse e hizo uno de los álbumes más audaces de 2022”.

En su más reciente edición, el emblemático medio creado en 1967 recordó también cómo la intérprete gestó y trabajó a lo largo de 3 años Motomami, su tercer disco de estudio hasta el momento.

Rosalía "escribe sus propias reglas".

La editorial definió este álbum como “una colisión de estilos y géneros” que ubica a la cantante en un lugar de “reina embriagadora del pop global y provocadora desinhibida”.

No se trata del primer elogio que la joven de 30 años recibe por parte de un reconocido medio internacional. En las últimas semanas, Motomami también fue elogiado por los críticos musicales de The New York Times y fue ubicado en el décimo puesto del ranking de los mejores discos del año de Time.