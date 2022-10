Otras portadas inolvidables que protagonizó Shakira además de Elle USA

En los últimos días Shakira sorprendió con la entrevista que dio para Elle USA y también con la sesión de fotos que hizo para esta revista. No es la primera vez que la ex de Gerard Piqué hace algo similar: antes protagonizó portadas inolvidables para Vogue, Vanity Fair y Rolling Stone.

Apenas un año antes de la portada que acaba de protagonizar para Elle USA, Shakira se dio el gusto de aparecer por primera vez en la primera plana de Vogue México y Latinoamérica.

Por entonces, la artista colombiana aún estaba en pareja con Gerard Piqué y no había comenzado el difícil momento que atraviesa en la actualidad. Además de la sesión de fotos, la cantante también brindó una entrevista en la que no dejó tema sin tocar.

“La gente a mi alrededor siempre intenta recordarme lo que yo significo o he representado a nivel artístico y musical, pero yo me olvido de lo que he conseguido y siempre quiero ir por más”, fue una de las frases más resonantes que dejó en “La Biblia de la Moda”.

Rolling Stone

En noviembre del 2009 la colombiana de 45 años se dio el lujo de llegar a la portada de la versión estadounidense —y original— de Rolling Stone. Hacía poco acababa de salir al mercado "She Wolf" y la emblemática revista fue elocuente con el título que puso en la tapa: "¿Puede Shakira conquistar el mundo?".

Por entonces, la compositora no solo hablaba de sus planes profesionales, sino que también revelaba sus deseos en la vida privada. Aún de novia con Antonio de la Rúa, decía que se veía siendo madre pronto y que no descartaba que esto se diera en el 2010.

Shakira, en la portada de Rolling Stone USA

Vanity Fair Italia

Otro disco para promocionar, otra histórica portada de revista. En el 2017 Shakira acababa de lanzar El Dorado (su último álbum de estudio hasta el momento) y la versión italiana de Vanity Fair estuvo a la altura al proponer un diseño acorde a las circunstancias.

Sobre un fondo dorado la interprete lució su brillante cabellera rubia, y en la entrevista volvió a abrir su corazón para los fans. Entre otras cosas, dijo que es una madre que “que venció el temor de volver a cantar gracias al amor”.

Luego de leer todo esto, ¿crees que hay otra portada protagonizada por Shakira que merezca formar parte de esta lista?