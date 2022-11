“Time” definió su Top 10 de discos del año y hubo grandes sorpresas

La revista Time acaba de publicar su ranking con los 10 mejores discos del año. El mismo está repleto de sorpresas y presenta a artistas jóvenes, a experimentados y a músicos de distintos géneros. Rosalía, Beyoncé y Bad Bunny son algunos de los más destacados.

Cuáles son los 10 mejores discos del año según Time

10. Motomami, de Rosalía

Además del reconocimiento que significa en sí figurar entre los 10 mejores discos del año según Time, Rosalía obtuvo más que elogios por parte de la prestigiosa publicación.

De acuerdo con esta revista, parecía difícil que la española de 30 años superase lo hecho en 2018 con El mal querer. Sin embargo, lo logró, y Motomami es el fiel reflejo de su inagotable talento y de su fuerza creativa.

9. You Can’t Kill Me, de 070 Shake

Otra de las artistas emergentes que se ganó un lugar en lo más destacado del año a nivel discográfico. En el caso de la rapera estadounidense de 25 años, cuyo verdadero nombre es Danielle Balbuena, se trata de su segundo álbum de estudio.

8. Mr. Morale & The Big Steppers, de Kendrick Lamar

Para Time, el rap parece ser uno de los géneros del año y así lo demuestra con la aparición en el ranking del nuevo disco de Lamar.

7. Big Time, de Angel Olsen

Como representante de un género sumamente distinto a los anteriores, Angel Olsen, referente del indie rock, se ganó un lugar en esta lista con su sexto álbum de estudio.

6. Electricity, de Ibibio Sound Machine

Con elementos del pop, del funk y otros estilos musicales, la banda británica Ibibio Sound Machine atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su cuarto trabajo discográfico.

5. It’s Almost Dry, de Pusha T

Uno de los pesos pesado del top 10, al menos si se piensa en la experiencia y en la trayectoria. Para su séptima grabación como solista, el rapero de 45 años se lució de la mano de productores como Kanye West y Pharrell y el resultado fue uno de los mejores discos de su carrera.

4. Chloe and the Next 20th Century, de Father John Misty

Según Time, el nuevo álbum de Father John Misty es “una epopeya exuberante y elevada que convierte narraciones ficticias antiguas en canciones” y combina “elementos como big band, bossa nova y bandas sonoras de películas de la época dorada de Hollywood”.

3. Renaissance, de Beyoncé

Con su séptimo disco como solista, Beyoncé propone una celebración total, tanto del cuerpo y el tiempo como también de la vida misma. La misma artista de 41 años expresó que su nuevo material trata de un proyecto que nació como vía de escape a todo lo que significó la pandemia de coronavirus.

2. 19 Masters, de Saya Gray

Probablemente la mayor sorpresa de esta lista. Con su disco debut, Saya Gray no solo logró ganarse la atención de todo el mundo, sino que incluso se metió de lleno en el podio del top 10 de Time. Rosalía, una de las artistas más destacadas según Time.

1. Un verano sin ti, de Bad Bunny

Bad Bunny atraviesa uno de los grandes momentos de su carrera y prueba de esto se encuentra en su cuarto álbum de estudio. Se trata de uno de los trabajos mejor logrados del puertorriqueño de 28 años.

Luego de leer todo esto, ¿estás de acuerdo con el top 10 que elaboró la revista Time con los discos del año?