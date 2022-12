Así se recupera Alejandra Espinoza de su grave situación

Su apariencia generó mucha preocupación en sus seguidores. Al ver cómo estaba su rostro, pensaron que Aníbal la había agredido, aunque, por suerte, no fue así. Un día después del golpe que se dio en la cara mientras jugaba a la pelota con su hijo Matteo, Alejandra Espinoza contó cómo fue la grave situación que vivió y cómo se siente tras ese momento.

"La verdad, lo que me pasó fue horrible", escribió Alejandra Espinoza en Facebook. La actriz, como suele acostumbrar, compartió un video donde, con mucho sentido del humor, describió con todos los detalles la grave situación que vivió. Si bien el diente que se le cayó ya lo tiene puesto y su boca también está mejor, reconoció que fue un gran susto para todos.

En algunas partes de la grabación explicó: "Tenía un montón de sangre. Los bomberos juraban que Aníbal me había golpeado". Asimismo, prosiguió: "Empezaron a revisar el carro para ver si había señales de que me había golpeado, le revisaron las manos a él, fue muy raro".

Así se recupera: fue ingresada al hospital

Finalmente, Alejandra fue trasladada en ambulancia a un hospital donde la atendieron los médicos. Contó: "En el momento lloré un montón, estaba histérica... ahorita me estoy riendo, pero fue bien fuerte, fue bien feo llegar hasta el piso, me desmayé y todo".

Aunque la herida ya está mucho mejor, reconoció que se asustó porque estuvo sangrando mucho tiempo al punto de que se le inflamó bastante. Con el susto ya pasado dijo: "Pudo haber sido mucho peor, al mal tiempo buena cara, ya nada más me queda, solo reírme de lo que sucedió" y agregó: "Me he recuperado bien rápido".

Por un golpe jugando con su hijo, Alejandra Espinoza tuvo que ser atendida por lo médicos.

La actriz quiso dar sus explicaciones porque algunas personas pensaron que su esposo, Aníbal Marrero la había agredido: "Pensaban que Aníbal me había golpeado". Ahora, espera estar mejor para regresar a México y retomar el rodaje de la película que está haciendo. "Ya con maquillaje todo va a lucir mejor”, finalizó.