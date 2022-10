¿Por qué Alejandra Espinoza no podrá tener más hijos?

Recordemos que la presentadora de televisión, Alejandra Espinoza, ya tiene un hijo y aún sus sueños siguen cumpliéndose a rajatabla. Incluso, el más reciente ha sido su protagónico en la telenovela Corazón guerrero del cual obtuvo muy buenas críticas. Sin embargo, en cuanto a su vida personal, ahora salió a contar las razones por las que no podrá tener más hijos y logró hacerlo sin llorar.

A pesar de que su lista de deseos por cumplir sigue más activa que nunca, para la actriz Alejandra Espinoza hay uno en particular que muchos desconocían y que recién ahora salió a la luz en una entrevista donde ella misma confesó por qué no ha tenido otro hijo.

Con toda la naturalidad del mundo, confirmó la razón por la que no ha vuelto a ser mamá. Vale recordar que la conductora ya tiene un hijo llamado Aiden Matteo Marrero que nació en el 2011.

Alejandra Espinoza no tendrá más hijos

Ninguna de las razones por las cuales no tiene más hijos se debe a su apretada agenda o a su esposo, mucho menos a una falta de ganas. Durante un vivo en la cuenta Univision Famosos expresó: "Si yo no tengo otro hijo no es porque yo no quiera, es porque no he podido".

Luego, refiriéndose a una publicación que hizo con su hijo Matteo, confesó: "Llegó un momento en que yo ya lo acepté. Ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expreso. Un hijo es más que suficiente, no tienes que tener 2, 3, 4".

Lo cierto es que no dio muchos detalles, pero dejó en claro que ya tenía el hecho asumido. El amor de madre lo vive a diario y ahora, después de tantos años de haber llorado, pudo expresarlo desde otro lugar. En el mismo posteo donde se ve a su pequeño escribió:

"Amo que le pones buen rollo y una sonrisa a todo lo que haces, me inspiras, me llenas y me eres más que suficiente. Además de que tu flow natural me vuelve loca". Sin embargo, durante la misma entrevista fue muy sincera y relató que ha intentado de muchas maneras darle un hermanito a su hijo, pero no ha sido posible.

Aunque la situación la hizo sufrir mucho en su momento, es un tema que hoy ya tiene asimilado y superado. Por eso, emocionada y muy segura confesó: "Si no se puede, no se puede, ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Llega un punto en el que todos tenemos que superar nuestros traumas". Alejandra Espinoza junto a su esposo e hijo.

Es feliz con la familia que tiene

Vale recordar que Alejandra Espinoza tiene 35 años y por ser tan joven muchos le vivían preguntando para cuándo otro bebé. Y la realidad es que la conductora ya creó una familia de ensueño con su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo.

Hoy puede contar su verdad porque se siente en paz, feliz, plena y agradecida, y por eso en lugar de enfocarse en lo que no tiene, prefiere ocuparse y disfrutar de lo que sí posee.

