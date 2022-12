Así fue la historia de amor entre Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero

Si de relaciones estables hay que hablar, sin dudas la de Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero es una de las que más se destacan en el mundo del entretenimiento latino. La historia de amor que tienen lleva más de una década con un hijo en común y muchas anécdotas vividas.

Aunque ambos que se encuentran trabajando en diferentes proyectos, Alejandra Espinoza como actriz y Aníbal Marrero como coreógrafo, sin dudas nos hicieron nos enseñaron que el verdadero amor sí existe. Veamos cómo comenzó esta historia.

Al verlos tan enamorados, los corazones de quienes los siguen se ablandan. Sus viajes, anécdotas y su hijo Matteo son algunos de los muchos motivos por los cuales son un modelo a seguir en lo que respecta al un vínculo sano y duradero.

Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero: la historia de amor

Debido a que tienen uno de los matrimonios más admirados en el medio, te contamos cómo se inició la historia de amor entre la talentosa Alejandra Espinoza y el destacado coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero.

Se conocieron en el año 2007 cuando Alejandra decidió participar en Nuestra Belleza Latina (NBL). Para ese momento, Aníbal era el profesor de baile en la Mansión de NBL y por ello un día sus caminos se cruzaron, precisamente un 28 de marzo.

Al parecer, sintieron un flechazo. Durante una entrevista, la mexicana contó que ni bien lo vio se enamoró, y si bien en ese momento tenía pareja, sintió que cupido estuvo allí: “A mí Aníbal siempre me gustó. A mí me gustaba desde que lo vi (…). Yo tenía novio y no es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero Aníbal me gustaba”, contó en entrevista a “Enamorándonos USA”.

Él, por su parte, señaló que su asistente ya le había comentado algo sobre una joven “espectacular” que seguro iba a ganar y así fue cómo sucedió. Hasta ese momento no la había visto, pero cuando se juntaron todas las participantes quedó impactado con su belleza.

Primero fueron amigos

Como la diferencia de edad era un tema, primero se hicieron amigos, aunque con coqueteos el amor entre ellos fue inevitable. “Yo me fui de ahí como si hubiese tenido 14 años y ¡el crush de mi vida me hubiese hablado por primera vez!” confesó la actriz. Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero en uno de sus hermosos viajes.

Ya en 2008, Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero oficializan su romance. Desde ese momento no tuvieron inconveniente en dejarse ver muy enamorados. La felicidad era tan inmensa que no podían evitarlo. Así fue su historia de amor, la cual se fortaleció cuando se casaron y en 2014 tuvieron a su primer y único hijo, Matteo.

La felicidad que tienen es tan plena que hasta hoy continúan derrochando amor.