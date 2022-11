A qué famoso actor Robert Downey Jr. lo ayudó a salir de sus adicciones

Robert Downey Jr. es uno de los artistas más reconocidos de la industria, adquiriendo popularidad a través de los diversos trabajos que realizó en todos estos años de carrera pero sin dudas más identificado en estos últimos años dentro del traje de Iron Man, el superhéroe que le salvó la vida a Marvel.

El actor realizó un destacado camino dentro del cine. Con pasos por films como Chaplin, Zodiac, Tropic Thunder, Kiss Kiss Bang Bang, entre otros, está claro que su éxito más grande llegó con el papel de Tony Stark en el mundo de los Avengers. Con más de 50 años trabajando en la actuación, Robert conoce varios colegas dentro del medio y recientemente se supo que a uno de ellos le salvó la vida.

¿De quién hablamos? De Wes Bentley, el actor de Belleza Americana y Yellowstone. El propio actor de 44 años lo confesó recientemente en una entrevista, al explicar que casi sin querer Downey lo terminó ayudando a superar las adicciones que tenía.

“Estaba en la agonía más profunda de mi adicción, en el peor lugar y al borde de la muerte, supongo, o en riesgo de morir. Y entonces, lo vi ser tan audaz, valiente y abierto... Eso me salvó”, le reveló el actor a la famosa revista People.

Escuchar a su colega hablar tan abiertamente sobre su batalla con las drogas lo inspiró a buscar ayuda, y es por eso que Bentley se mostró agradecido con su colega. “Pensé que si yo hacía lo mismo, tal vez pueda pasárselo a otra persona”, manifestó, agregando el hecho de que se mantiene sobrio desde 2009.

Wes tenía apenas 21 años cuando Belleza Americana se transformó en un verdadero boom en 1999, por lo que la fama le llegó muy rápido y de manera inesperada. Tanto éxito no fue nada fácil de llevar, y es por eso que confesó tener miedo de lo que sucedía: “Me gustaba la idea de ser famoso, pero pensaba que iba a ser algo paulatino. Por eso me asusté cuando todo sucedió de un momento a otro”.

Manejar esa fama fue muy difícil, siendo ese el principio de todas las adicciones de Bentley. “Nunca antes había tenido dinero. Así que hubo muchas combinaciones de cosas para las que no estaba preparado. También sabía que como actor no iba a estar realmente listo para hacer buenos papeles hasta los 30 y 40 años. Realmente no quería que todo sucediera así, tan pronto. Traté de aceptarlo, pero no estaba listo”.

La fama inmediata fue algo que no supo asimilar, y según reveló hace varios años el actor trabajó esporádicamente, entre 2002 y 2009, únicamente para utilizar el dinero en la compra de drogas. Ni siquiera la muerte de su gran amigo Heath Ledger, por sobredosis de medicamentos en 2008, lo hizo recapacitar.

Finalmente, en 2009, Wes conoció a alguien que lo ayudaría a dejar su adicción para siempre. “Conocí a un chico que había estado sobrio y no sabía que yo estaba luchando. Simplemente, habló sobre la hermosa vida que tenía ahora, y cómo está mirando los árboles por la ventana, y me perdí eso. Y pensé que quería eso de vuelta en mi vida”, recordó. Una historia de superación real.