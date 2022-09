No todo es color de rosa: las tres polémicas de Marvel que los fans no pueden olvidar

No vale la pena gastar el tiempo mirando el vaso medio vacío, sobre todo, cuando se trata de nuestros superhéroes preferidos pero es cierto que no todo marchó sobre cuatro ruedas sin sufrir un pinchazo en el camino. Marvel, la franquicia más grande de la industria cinematográfica vivió algunos problemas técnicos desde su creación en 2008 que no viene mal recordar para que no se vuelvan a repetir.

El Universo Cinematográfico de Marvel bajo el liderazgo de Kevin Feige logró establecerse como la franquicia más importante de Hollywood desde sus inicios en 2008 con la primera película de Iron Man protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Jon Favreau, este último también es un nombre propio muy importante en lo que respecta al éxito del multiverso de héroes número 1 de Hollywood.

Iron Man, la primera película de Marvel.

Sin embargo, toda familia tiene sus problemas, y podemos decir que Marvel también supo cosechar sus polémicas a lo largo del tiempo, algunas lo suficientemente importantes como para ensuciar éxitos que lograron cautivar a millones de personas alrededor del mundo entero. Claro, el público es muy sensible respecto de sus personajes favoritos y no quiere que sean “manchados” por estos escándalos.

1. Spider-Man fuera del MCU

El trato que tenían Disney y Sony para mantener a Tom Holland como Spider-Man dentro del MCU incluía un número determinado de películas que se completó sin que el arco del personaje dentro de la marca terminara. Las productoras no lograban ponerse de acuerdo en las cifras de la renovación y por un tiempo el actor estuvo fuera del MCU hasta que finalmente luego de arduas negociaciones Spidey retornó a su lugar predilecto. Muchos sufrieron la tardanza que hubo respecto de esta rúbrica.

Tom Holland como Spider-Man en Marvel.

2. James Gunn despedido de Guardianes de la Galaxia

El director criticó duramente al ex presidente norteamericano Donald Trump y desde la derecha encontraron una serie de tweets ofensivos de James Gunn unos años atrás por lo que Disney decidió echarlo de Guardians of the Galaxy Vol. 3. A pesar de la polémica, el cineasta recibió el apoyo del elenco de la película y ciertamente en la Casa del Ratón tenían el deseo de que regresara para culminar su trilogía, por lo que después de un pedido de disculpas de Gunn y un tiempo prudencial lo recontrataron.

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia.

3. Brie Larson y Capitana Marvel

La película Capitana Marvel hizo casi mil millones de dólares en la taquilla mundial, algo que seguramente incomodó a la minoría que quiso sabotear el film porque su protagonista, Brie Larson, estaba interesada en contar historias distintas a las protagonizadas por hombres blancos heterosexuales. Esta misma gente que acusó el golpe se quejaba con anterioridad de que Disney arruinó Star Wars dándole preponderancia a mujeres y minorías en sus proyectos.