La reconocida modelo que criticó feo a Lily-Rose Depp, la hija de Johnny

Johnny Depp es una de las estrellas más reconocidas del mundo Hollywood, trascendiendo década tras década gracias a los inolvidables papeles que logró personificar y su capacidad actoral. Esto lo ha transformado en un centro de atención constante, desde su rol profesional como así también hacia su vida íntima recordando el polémico juicio que le ganó hace unos meses a su ex Amber Heard.

A pesar de haber sido relacionado a varios romances en su vida, Depp tiene un vínculo especial con Vanessa Paradis, quien es madre de sus dos hijos: Lily-Rose y Jack. Los hijos del actor se mantuvieron en silencio durante todo el conflicto mediático y legal mencionado, pero sabido es que su hija está relacionada al mundo del espectáculo al seguir los pasos de sus padres.

Si bien mantiene un perfil bajo, Lily-Rose transformó positivamente su carrera como actriz y modelo dentro de la industria. Lo hizo por sí sola, abriéndose camino a partir de sus propios medios, sin embargo esto no quita que haya personas que crean que el apellido Depp la favorece a la hora de conseguir empleos.

En una reciente entrevista con la revista Elle, la joven actriz de 23 años abrió su corazón para hablar sobre las controversias de su padre, reflexionando “sobre la fama, la privacidad y el crecimiento”, y en un punto de la nota comenzó a hablar del nepotismo en el mundo artístico.

“Es extraño para mí reducir a alguien a la idea de que solo están allí porque es una cuestión generacional. Simplemente no tiene ningún sentido. Si la mamá o el papá de alguien es médico, y luego el niño se convierte en médico, tú no va a ser como, 'Bueno, solo eres médico porque tu padre es médico'. Es como, 'No, fui a la escuela de medicina y me formé'”, explicó.

Pero, como decíamos, existen personas que sienten lo contrario y tranquilamente pueden hablar de "acomodos" simplemente por ser "la hija de...". Esto generó controversia, dándole pie a los comentarios que realizó la súper modelo italiana Vittoria Ceretti a partir de aquella entrevista de Lily-Rose.

Ceretti opinó sobre las afirmaciones de nepotismo y el difícil periodo por el cual pasó antes de haber logrado ingresar a la industria del modelaje, y desde su experiencia personal salió con furia a cruzar los dichos de la hija de Johnny. “Sí, entiendo todo el 'estoy aquí y trabajo duro para lograrlo'. Pero realmente me encantaría ver si hubieras sobrevivido los primeros 5 años de mi carrera”, comenzó citando desde su lugar.

Y continuó: “No sólo ser rechazada, porque sé que tienes una experiencia de eso y puedes contarme tu pequeña y triste historia al respecto (incluso si al final del día siempre puedes ir a llorar al sofá de tu papá en tu villa en Malibú), pero, ¿Qué hay de no poder pagar un vuelo de regreso a casa con tu familia? ¿Esperar horas para hacer una prueba/casting sólo para ver a un ‘Nepo Baby’ pasar junto a ti, desde el cálido asiento de su Mercedes con su conductor y su amigo/asistente/agente cuidando su salud mental? No tienes ni puta idea de lo mucho que tienes que luchar para que la gente te respete. Toma años. Tu lo obtienes desde el primer día gratis”. Definitivamente, nada más por agregar a tan duros comentarios de Vittoria y su visión de los hechos.