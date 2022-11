El motivo por el que la hija de Johnny Depp prefirió mantenerse alejada del juicio de su padre

El juicio mediático más popular y visto de la historia es el que protagonizaron este año Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. Todo comenzó a partir de un artículo que la actriz de Aquaman escribió relatando la violencia doméstica que vivió casada con el actor. Sin embargo, los jueces fallaron mayoritariamente a favor de Depp y ahora ella contrae una deuda millonaria. Fueron varios los testigos que pasaron por el estrado pero hubo una ausencia que se notó y mucho, y fue la de la Lily-Rose Depp, la hija mayor del protagonista de Piratas del Caribe, quien siempre creyó fielmente en la inocencia de su padre. ¿Por qué razón decidió callarse?

Inicialmente tanto la joven, que entonces tenía 17 años, como su mamá Vanessa Paradis salieron en defensa del actor asegurando que era un hombre cariñoso y atento al que consideraban incapaz de ejercer ningún tipo de violencia con otra persona. Sin embargo, en los años posteriores prefirieron guardar silencio mientras el protagonista de Piratas del Caribe se enfrentaba a su antigua esposa en una larga batalla legal cuya más reciente entrega -que probablemente no sea última- tuvo lugar a principios de este año, cuando Johnny demandó a la estrella de Aquaman por un artículo que ella escribió sobre su experiencia como víctima de violencia doméstica.

Mientras el resto del mundo estaba pendiente del juicio que le dio la victoria mayormente a Johnny Depp -aunque la juez también lo encontró culpable de difamación en el marco de una de las contrademandas que presentó Amber-, su hija mayor se mantuvo en un segundo plano: ni apareció para apoyar a su padre ni publicó ningún mensaje en las redes sociales.

La razón no era que hubiera dejado de creer en su inocencia, que siempre ha defendido, sino que se trata más bien de una parte de su estrategia para salir de la alargada sombra de sus papás. "Cuando algo tan privado y tan personal de repente ya no lo es tanto... Creo que tengo derecho a proteger mi vida privada de opiniones", aseguró Lily-Rose en declaraciones para la revista ELLE.

"También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera, la gente ha querido definirme por los hombres de mi vida, ya sean mis familiares o mis novios, lo que sea. Y ahora estoy preparada de verdad para que me definan por las cosas que pongo ahí fuera", puntualizó. Lily-Rose se está preparando para estrenar el que probablemente será su proyecto con un mayor alcance mediático con la serie The Idol en HBO Max, y afronta esta nueva exposición con la lección muy bien aprendida: es mejor hablar menos que de más.

"Sé que mi infancia no se parecía a la de todo el mundo, y es algo muy particular con lo que hay que lidiar, pero también es lo único que conozco. Mis padres nos protegieron a mi hermano (Jack) y a mí en la medida de lo posible. Simplemente me han criado de una manera que me ha enseñado que la privacidad es algo que es muy importante proteger", explicó.