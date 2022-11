Cómo es el calzado que Katie Holmes puso súper de moda en Estados Unidos

Katie Holmes es una de las artistas de reconocida trayectoria en el mundo Hollywood. Dando el salto a la fama por su papel como Joey Potter en la recordada serie Dawson's Creek, desde principios de los 2000 logró edificar una carrera en la que también se destacan papeles como First daughter, Batman y otros.

Si bien en lo personal se alejó bastante de la pantalla grande una vez que se casó con Tom Cruise en 2006, lo cierto es que Holmes realizó algunos otros destacados como The Extra Man, The Romantics, Don't Be Afraid Of The Dark, El Niño 2 y El Secreto: atrévete a soñar.

Pero más allá de su rol como actriz delante de las cámaras, también existe un punto clave al recordar que Katie siempre se destacó en el mundo de la moda. Suele marcar tendencia a partir de su elegancia, su belleza y los outfits que muchas seguidoras logran tomar para replicarlo.

Forma parte de ser un ícono en cuanto a vestimenta, porque despierta admiración y además las marcas suelen estar muy encima de su figura para promocionar sus prendas. Sin embargo, lejos de las blusas y los pantalones, ahora haremos hincapié en los revolucionarios zapatos con los que fue captada recientemente.

Hablamos de unos zuecos marrones con los que Holmes fue fotografiada caminando por las calles de New York. Muy similares a unos mocasines que también son parte de su tradicional look, más allá del tiempo que pueda pasar y sabiendo reciclar cualquier tipo de accesorio para transformarlo en pura elegancia.

En el hemisferio norte se están preparando para la temporada invierno 2023, y es por eso estos sofisticados zuecos de Katie color beige oscuro ofrecen pies calientes y cómodos. Además, como dato particular, este calzado llevaba una suela de madera tosca, detalle que además de la elegancia también permiten destacarlos más.

El calzado de Holmes representa una propuesta más asequible por cuestiones estilísticas, por la facilidad para comprarlas y por su precio. Además, los zuecos son el calzado estrella de la temporada, por lo que optar por un modelo Boston de Birkenstock parece una excelente idea. Es que esta es la firma de zapatos más confortables del mercado, invirtiendo cerca de 200 euros por este calzado.

Katie los lleva con unos pantalones más cercanos a la ropa para trabajar y, obvio, queda genial. Pero no es un calzado que queda relegado por casa, sino que luce también para llevarlos en exterior y combinable con casi cualquier otro tipo de prenda.