Katie Holmes encontró los jeans perfectos para usar a diario

Una vez más, Katie Holmes mostró que se puede ir todos los días por la vida con un look informal y a la vez súper chic. No deja dudas de que es una gran inspiración para vestir sin dejar de lado la comodidad ni el estilo. Logra ser un ícono de estilo con jeans anchos que combina con otras prendas básicas. Analizamos el look en detalle.

Katie Holmes y los jeans anchos: sus predilectos para todos los días

La protagonista de Dawson's Creek, Katie Holmes, lució unos jeans anchos perfectos para todos los días. En detalle, este outfit lo definió muy relajada y por ello se llevó todas las miradas.

Este fue su último look con una mezcla de todas sus prendas favoritas. Precisamente se la vio saliendo de un almuerzo especial, celebrado por el Tribeca Chanel Women's Filmmaker Program, en Nueva York.

El conjunto en su totalidad es digno de una estética casual y cool. Si se pudiese describir el estilo de Katie, prevalecen siempre la sobriedad y la comodidad, sin dudas, dos palabras que se asocian a ella.

Este conjunto fue todo de Chanel. Estaba compuesto por una camiseta blanca, unos jeans anchos tipo palazzo, que son tendencia por su bota ancha, un suéter de punto marrón de gran tamaño (pertenece a la colección de Otoño-Invierno 2022 de la casa parisina), las ballerinas de cuero negro y, para cerrar, un bolso cruzado con solapa.

Katie Holmes lució unos jeans anchos con básica blanca y unas bailarinas negras- Fuente: Vogue

Así lleva sus jeans: otro look cómodo y repleto de estilo

Ahora bien, no es la única vez que se la ve a Katie elegir diseños cómodos. En esta oportunidad, anticipándose a lo nuevo de la temporada, seleccionó una vez más a sus predilectos jeans anchos y, muy al estilo de la década de los cincuenta, los combinó con una camisa naranja.

Katie Holmes se adelanta a la nueva temporada, siempre con sus jeans anchos - Fuente: Instagram @katieholmes

En su totalidad, esta vez le dio un toque de elegancia muy oportuno en ella cada vez que remata a sus básicos para potenciarlos. Una vez más obtuvo un look urbano cómodo y lleno de estilo.



Katie Holmes lució unos jeans anchos con básica blanca y zapatillas - Fuente: Vogue

Katie Holmes le muestra al mundo su lado más relajado y casual, pero en la vida real puedes imitar a sus jeans anchos de Chanel con un par de jeans confiables ya que te harán sentir en el mood otoñal. Eso sí, no olvides combinarlos con unos tenis blancos, en el caso de que no quieras llevar bailarinas como ella.

¿Cómo combinarías tú a los jeans anchos?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.