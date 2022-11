Es temporada de combinar jeans con zapatos y Katie Holmes enseña cómo

Cuando se trata de llevar zapatos para esta temporada y de manera efortless, Katie Holmes es la mejor fuente de inspiración. Esto se debe a que su armario está lleno de jeans, elegantes vestidos chic y trajes de sastre, todos perfectamente pensados para distintas combinaciones. Inspírate en sus mejores elecciones y elige el que más vaya contigo.



Kate Holmes da cátedra de comodidad

Katie Holmes no solo llama la atención por su belleza y simpatía, sino también por su estilo minimal. Aunque, por supuesto, siempre le da el toque perfecto a todo con un buen par de zapatos. Para esta temporada volvió a demostrar que los mejores calzados para el otoño son los modelos cómodos.



Los zapatos más cómodos para combinar con jeans

Mientras caminaba por las calles de New York, Kate sorprendió con un par de zapatos ideales para combinar con una básica blanca, jeans y un suéter. Asimismo, este calzado también hubiese quedado perfecto con un vestido tejido de manga larga, e incluso hasta en los momentos más elegantes, Holmes los pondría en primer lugar.

En detalle, se puede ver que, sacando las botas de lado que también son de sus preferidas, l actriz ama las siluetas inspiradas en el Viejo Oeste, como este par puntiagudo con un tacón fácil de llevar todo el día y qué mejor que hacerlo con cómodos vaqueros.

Katie Holmes tiene los zapatos ideales para combinar con jeans esta temporada - Fuente: Instagram @katieholmes

Además se pueden lucir tanto para un día de oficina como para asistir a una fiesta, y es que simplemente son clásicos y elevan cualquier look. Todas las maneras que tiene la actriz y también modelo de llevar sus zapatos con jeans son una admirable propuesta para imitarla.

Katie Holmes tiene los zapatos ideales para combinar con jeans esta temporada - Fuente: Tendencias hoy.

Otros zapatos súper combinables con mom jeans

Otra de las debilidades que tiene Katie Holmes, y por eso invita a ser observada siempre, son los zapatos extravagantes, abiertos o de punta cuadrada con los mom jeans. A la hora de vestir cómoda y chic, siempre prefiere esta combinación.

Katie Holmes tiene los zapatos ideales para combinar con mom jeans esta temporada - Fuente: Tendencias hoy

Ya no caben dudas de que es la reina de los vaqueros en el street style. Y es que sus looks urbanos marcan tendencia en estilismos básicos con prendas que seguro todas tienen en su armario. ¿Cuál de sus looks es tu preferido?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.