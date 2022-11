Luego de diez años de ausencia, Katie Holmes regresa a los escenarios

Lograr un lugar en Hollywood puede ser una tarea de mucho sacrificio y años de interpretar distintos papeles hasta dar con el que te haga reconocido o puede ser el desafío más sencillo si se tiene el debut esperado. Katie Holmes prefirió ir a pasos lentos pero seguros en el mundo del entretenimiento. Comenzó por los escenarios de los teatros hasta aceptar interpretaciones en grandes producciones como Batman. Sin embargo, hace diez años no se la ve frente a una cámara por lo que ha decidido regresar a la dramaturgia, el lugar que la acunó y la vio crecer como estrella.

La estrella de Dawson's Creek se ha unido al elenco de la producción, escrita por la dramaturga Anna Ziegler, que comenzará a representarse en enero en el Laura Pels Theater de Nueva York. En el espectáculo de la Roundabout Theatre Company, Katie interpreta a una estrella de cine que se ve involucrada en la vida de un novelista judío. Estará dirigido por el director artístico del Old Globe Theatre, Barry Edelstein, y se estrenará el 16 de febrero con una duración limitada hasta el 26 de marzo.

Katie Holmes regresa al escenario luego de diez años de ausencia.

En un comunicado, la compañía teatral dijo acerca de la obra: "Los judíos ortodoxos Esther y Schmuli están recién casados y su futuro está escrito en las leyes de la Torá. El judío laico Abe es un famoso novelista que cree que puede escribir su propio futuro, hasta que un inesperado correo electrónico de una estrella de cine pone a prueba su matrimonio y amenaza con demostrar que está equivocado".

El resto del reparto y otros miembros del equipo creativo se anunciarán más adelante. Katie debutó en Broadway en 2008 protagonizando la reposición de la obra clásica de Arthur Miller, Todos mis hijos, junto a estrellas como John Lithgow, Dianne Wiest y Patrick Wilson. Su última aparición en el escenario fue hace 10 años en la producción de 2012, Dead Accounts de Theresa Rebeck.

Katie Holmes fue parte del elenco de Batman Begins.

Katie Holmes saltó a la fama al interpretar a Joey Potter en la popular serie Dawson's Creek y más tarde proyectó una película de terror juvenil con James Marsden en Comportamiento Perturbado. Su mayor éxito después de Dawson's Creek fue First daughter (una hija diferente 2004) Batman Begins (2005). Aunque también participó en películas aclamadas por la crítica como Pieces of April (2003) y Gracias por fumar (2005).

Después de su boda con Tom Cruise en 2006 Katie se mantuvo prácticamente alejada de la gran pantalla. La única excepción fue Mad Money (2008), por la que renunció a retomar su papel de Rachel Dawes en la secuela de Batman.

Katie Holmes estuvo casada con Tom Cruise.

En 2009 Katie retomó su carrera como actriz y grabó tres películas: las comedias The Extra Man y The Romantics, ambas para 2010, y el thriller Don't Be Afraid Of The Dark cuyo estreno se realizó en 2011. Además ese mismo año supuso su primera incursión en el mundo de la producción con The Romantics.