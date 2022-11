La increíble historia de la monja que ganó La Voz en Italia

Si existen formatos televisivos que recorren todo el mundo y se transformaron en una verdadera franquicia ultra exitosa en cada lugar en el que se presentan, uno de ellos es sin dudas La Voz. Quizá el certamen más importante de canto del planeta, aquel que pretende promover los sueños de talentosas voces dentro de la industria musical.

La Voz tiene más de una década al aire recorriendo varios países. Arrancó en 2010 en los Países Bajos y bajo la producción de John de Mol, y a lo largo de toda su historia generó inolvidables concursantes que ganaron la competición, muchos de ellos convirtiéndose en verdaderas estrellas al día de hoy.

Para la edición 2014 de La Voz que se realizó en Italia se dio un caso particular. Al casting se presentó una monja llamada Cristina Scuccia, que más allá de su historia personal también cautivó a todos por su hermosa voz y calidad interpretativa. La rompió, al punto de alzarse con el título de aquella edición italiana.

Sorprendió ver a una monja en las audiciones a ciegas de aquella segunda temporada realizada en dicho país. Sor Cristina enamoró a todos desde el primer momento, giró las cuatro sillas de los entrenadores al interpretar No one de Alicia Keys y luego eligió a J-Ax como su coach.

Tras la primera etapa, Cristina luego interpretó Girls Just Want to Have Fun en las batallas, Hero en los knockouts, What a feeling en el primer directo, Uno su mille en el segundo directo, Livin on a prayer en el tercer directo, The time of my life en semifinales y Lungo la riva en la gran final que la consagró. Se llevó el 62% de los votos en la definición que le dio el título de campeona.

A lo largo del concurso, llevó un crucifijo sencillo alrededor de su cuello, zapatos negros sensibles y la longitud de la falda negra hasta el tobillo. Durante el programa, Scuccia cantó La copa de la vida, junto a Ricky Martin y en la final, tuvo un dúo con Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

Sus videos recorrieron el mundo y al día de hoy sigue siendo una verdadera inspiración para muchos. Sin embargo, a ocho años de su consagración, recientemente se dio a conocer que la monja colgó los hábitos y ahora vive en España, donde sigue cantando y ahora trabaja como moza para ganarse la vida.

Desde que ganó el concurso, Cristina emprendió una carrera con la música e integró el elenco del musical Sister Act, además de figurar en 2016 entre las protagonistas del musical Titanic. Nacida en 1988 en Vittoria, en Sicilia, entró en el convento a los 19 años y después vino el boom de La Voz, ahora dejando los hábitos pero manteniéndose en el camino de la fe.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina. Realicé un camino maravilloso en el que ha habido dificultades, pero que ahora mismo puedo sonreír aún más que en el pasado”, reflexionó recientemente en el programa Verissimo de Italia, cuando se supo toda esta historia de fondo.