Cuál fue el disfraz que Heidi Klum eligió para ser la "mejor vestida" de Halloween 2022

Heidi Klum es una de las ex modelos Victoria's Secret más conocidas. Hasta hace unos meses se encontraba como jurado en el concurso America's Got Talent, sin embargo su multifacético perfil la permiten desenvolverse en todo tipo de terrenos. Uno de ellos es el de las redes sociales.

Modelo, jurado, presentadora, empresaria, diseñadora, productora y actriz, las diversas facetas que tiene Heidi en los medios no dejan de sorprender. Y con motivo de la noche de Halloween, la alemana no quiso ser menos y también deslumbró a partir de innovadoras ideas.

Sabido es que Klum celebra esta tradición con muchísima dedicación. Existe un gran trabajo detrás de cada disfraz que utiliza, años anteriores ha sido la clara muestra de ello y por eso es que todos los usuarios estaban esperando sus publicaciones.

Hasta ahora no había dado pistas del look de este 2022, sin embargo todos en redes se encontraban expectantes para ver con qué sorprendería. ¿Qué nos tenía preparado? Un extravagante disfraz poniéndose en la piel de un gusano/lombriz gigante. ¡Totalmente irreconocible!

Sorprendió una vez más, eso está claro. Las imágenes hablan por sí solas, en una apuesta con la que a duras penas se le intuía el rostro y apenas se podía mover. El disfraz la cubre de pies a cabeza, y tan solo se intuían los ojos y la boca. Klum se apareció junto a su esposo, Tom Kaulitz, quien se vistió como un pescador para acompañar el atuendo.

"Traté de pensar fuera de lo normal y se me ocurrieron otras cosas y el año pasado estaba pensando, oh, un árbol sería realmente genial, o como una planta, y luego pasé de planta a gusano", les dijo Heidi a los periodistas en la alfombra roja de su fiesta. Según contó, tardó más de 10 horas en ponerse el disfraz.

Luego, en diálogo con el portal Six Page, explicó: "Diría que este es uno de los mejores, solo porque es tan inusual y tan grande en tamaño y es raro. Me cuesta moverme. Realmente no tengo brazos ni piernas. Cuando me caigo, necesito que alguien me ayude a levantarme. Estoy un poco atascado en eso, ¿sabes? Se siente un poco claustrofóbico".

En el pasado, Heidi logró disfrazarse de decena de personajes de ficción, convirtiéndose en el centro de atención de las redes. Fiona de Shrek, un Transformer, Lobo de Thriller, Jessica Rabbit, Diosa Kali, bruja, mariposa, anciana y demás, fueron algunos otros vestidos previos. Definitivamente ahora, volvió a coronarse como la reina de Halloween, rompiendo todos los niveles posibles en la fiesta.