¿Cómo aprendió Ben Affleck a hablar en español?

Ben Affleck no deja de sorprender. Últimamente el actor viene acaparando los titulares de diversos medios de comunicación, ya sea por ser el nuevo esposo de Jennifer Lopez, por ser uno de los actores mejor pagados o por su increíble interpretación en The Justice League de Zack Snyder. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la fluidez con la que habla español. Te contamos cómo lo aprendió.

El propio actor hace unos años reveló que cuando tenía tan solo 13 años vivió en México, y permaneció allí durante un año para grabar un programa de televisión, motivo por el cual tuvo que aprender español para desenvolverse en el día a día.

El video revelador: Ben Affleck habla español a la perfección

Hace un tiempo atrás el intérprete se hizo viral en redes sociales, ya que en un vídeo subido a la plataforma TikTok se pudo apreciar cómo hablaba español a la perfección. Aunque no se sabe por qué llegó a la plataforma dicho contenido, lo cierto es que en el se aprecia solo un extracto de una entrevista que ofreció en febrero del 2020 a Ultra Fiesta mientras promocionaba la cinta The Way Back.

En el video se lo escucha hablando el idioma español con mucha fluidez, mientras que confesó que su palabra favorita era “sacapuntas” debido a su sonido. No obstante, el gran interrogante es cómo Ben Affleck pronuncia tan bien esta lengua.

Si bien él mismo reveló que vivió a los 13 años en México por un período de un año, luego en la Universidad de Vermont estudió el idioma español durante un par de meses y fue así como finalmente perfeccionó su aprendizaje y práctica para llevar adelante una conversación.

Asimismo, vale recordar que también ha mantenido relaciones sentimentales con diferentes famosas latinas, como su esposa actual Jennifer Lopez y su ex novia Ana de Armas, algo que seguramente lo ayudó su mejorar su conocimiento.

Otros famosos que hablan español

Al igual que Ben Affleck, hay muchos otros famosos que también hablan español a la perfección, un claro ejemplo es Will Smith, quien lo ha demostrado en diversas oportunidades. Por su parte, Freddie Highmore no solo domina el español, sino que también estudió otros idiomas, como francés y hasta árabe.

Entérate cómo aprendió Ben Affleck a hablar en español.

Natalie Portman también habla español, francés, japonés y alemán, mientras que Matt Damon, gran amigo de Ben, también aprendió el idioma gracias a un curso intensivo ya que su esposa, Luciana Barroso, es argentina.

¿Has escuchado hablar alguna vez al protagonista de Aguas profundas?