Cuál es la canción suya que más odia Ricardo Arjona

Con el paso de los años y como parte de una extensa trayectoria, Ricardo Arjona se transformó desde hace mucho en uno de los artistas íconos de habla hispana y del mundo a través de su renombrada música. Su color de voz, el feeling con sus fans y sus siempre particulares letras y acordes, resultan ser muy característicos de su parte.

Lo cierto es que tal vez muchos desconozcan el hecho de que Arjona tiene canciones que le molestan. En varias oportunidades dijo haberse arrepentido de escribir ciertas letras, sin embargo hay un tema al cual llegó a odiar con profundidad y que tiene una historia bastante intensa en su infancia.

Se sabe que el cantante ya desde sus siete años estaba aprendiendo acordes de guitarra, y ha contado que el primer tema que aprendió fue 'Mi árbol y yo'. Esa misma canción se terminó volviendo una cruz difícil de llevar para en aquel entonces el pequeño Ricardo, ya que su padre lo obligaba a cantarla reiteradas veces.

“Yo cantaba esa canción tres veces, luego me iba a jugar fútbol con los amigos. Mi padre salía y me pedía que entrara de nuevo a cantarla, la mayor parte de veces entraba con lágrimas a cantar aquella canción que a mi padre y mis tías les gustaba tanto”, confesó el artista hace unos años.

Resulta que Arjona se hartó de interpretar este tema, porque lo hacía casi obligado para complacer a su papá y familia, y mientras sus amigos se divertían jugando. Era demasiado pequeño, pero definitivamente el hacer esa canción tantas veces lo marcó a fuego y llegó a detestarla.

¿A quién pertenece ese tema? Al recordado Alberto Cortez, intérprete argentino que se hizo conocido por decenas de canciones, entre ellas 'Mi árbol y yo'. Cortez fue muy allegado al guatemalteco cuando este vivió en Buenos Aires y tocaba en calle Florida, al punto que también influyó para que Ricardo tuviera su primera oportunidad en TV.

“Cuando nadie quería darme una oportunidad, él intercedió por mí para que me dejaran cantar dos canciones en el programa de Juan Alberto Badía. Le conté aquella noche, después de un par de vinos, que de niño llegué a odiar su canción 'Mi árbol y yo' por lo mucho que la amaba mi padre. En reuniones familiares, me hacía tomar la guitarra desde los 8 años y cantarla hasta cinco veces mientras yo lloraba. Años después, Alberto me invitó a cantarla junto a él en un proyecto suyo, y lo hice con mucha emoción”, reflexionó el cantante hace unos años cuando envió sus condolencias tras el fallecimiento de Cortez en 2019.

Con 15 álbumes de estudio grabados, dos en vivo y 21 recopilaciones, Arjona lleva vendidos más de 25 millones de discos y es definitivamente de los artistas que mayor peso ha logrado en su carrera. Ganó un premio Grammy, un Grammy Latino, dos premios Lo Nuestro y tres Billboard. Más allá de todos los éxitos con los que carga, esa canción tuvo un significado fuerte en su vida.