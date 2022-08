Ricardo Arjona confesó uno de sus mayores miedos: "Yo le tengo pavor a..."

Ricardo Arjona es uno de los cantantes más representativos de la música latina. Sus canciones han marcado tendencia entre sus seguidores y han sido noticia entre los principales portales del mundo del espectáculo. Sin embargo en esta ocasión te revelamos uno de sus mayores miedos.

Antes de dedicarse de lleno la a música, el intérprete de la canción "Señora de las cuatro décadas" demostró un gran talento para el básquet y es por ello que integró diversos equipos juveniles donde tuvo un gran éxito. Tanto fue así que formó parte de la Selección de Básquet de Guatemala.

Recientemente se hizo viral un video de Ricardo Arjona desde el gimnasio. En el mismo no solo se puede ver el gran aspecto físico que tiene a sus 58 años sino que también el propio cantante reveló a que le tiene bastante pavor.

"Yo estaba haciendo cuentas que yo logro tomar agua a los 50 minutos de show, si se dan cuenta yo no tomo agua hasta los 50, por que no puedo, no tengo tiempo. Yo le tengo pavor y respeto a los silencios", dijo Ricardo Arjona.

Ricardo Arjona tiene 58 años.

El año pasado Ricardo Arjona hizo una de las presentaciones más importantes de su carrera. La misma fue vía streaming y se tituló “Hecho a la antigua”. El show se realizó desde La Antigua Guatemala, la tierra donde nació y en uno de los monumentos más emblemáticos del lugar, que solo contó con luz de velas.