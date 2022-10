Las increíbles fotos de Jennifer Lopez y su primer amor, David Cruz

Jennifer Lopez es sin lugar a dudas una de las mujeres más bellas del mundo. Es sabido de su multifacética vida, siendo reconocida por ser cantante, actriz, bailarina, productora, diseñadora y empresaria. A los 53 años se mantiene como una de las bombas más sensuales del espectáculo, y eso también la ha puesto varias veces como una de las damas más codiciadas.

Muchos recordarán que tuvo varios matrimonios. JLO e casó nuevamente con Ben Affleck este año, pero previamente también estuvo unida legalmente a Marc Anthony, Cris Judd y yéndose mucho más atrás en el tiempo con Ojani Noa. Lleva cuatro casamientos en su vida, pero lo que quizá muchos no recuerden es su primer amor.

¿De quién hablamos? De David Cruz, que fue novio de la artista cuando ella tenía apenas 15 años, en 1984. El joven tenía 16 en aquel entonces y fue un romance que duró muchísimo tiempo, una década juntos hasta separarse en 1994. Es la relación más larga que tuvo de momento.

Hace unos años, en 2020, Cruz fue noticia al conocerse su fallecimiento. Fue el 21 de marzo de dicho año, cuando recién explotaba la pandemia por Covid-19 en estos lares del mundo. Tenía 51 años, y según el reconocido portal TMZ estadounidense, las causas de su muerte fueron a raíz de "un padecimiento cardíaco".

David fue un hombre reservado que nunca dio declaraciones a la prensa ni a los fans de JLO sobre aquellos años de relación. No tuvo tanta exposición porque en ese entonces, JLO no era la reconocida figura que es hoy. De hecho, la artista luchaba con tener sus primeras oportunidades en el espectáculo en aquel entonces.

Con el éxito ascendente de 'Jenny from the block' y la escalada a la popularidad, la relación se desgastó y fue cuando vino la ruptura. En aquella época, Jennifer se mudó a Los Ángeles en busca de mejores oportunidades, una de las razones principales para dar por terminada la historia de amor, y David se quedó solo.

David tuvo algunas pequeñas apariciones públicas cuando Jennifer participó como bailarina del video 'That' s the Way Love Goes' de Janet Jackson. La relación había empezado a tener notoriedad y hubo cierta exposición para la pareja, pero pronto esa historia llegó a su final.

Más allá de haber terminado JLO siempre recordó a Cruz como uno de los grandes amores de su vida. Eventualmente explicó que se veían a escondidas y siempre tuvo buenas palabras hacia su persona. “Era un amigo y la persona que probablemente la conocía mejor que nadie. Tengo muchos recuerdos de David, crecimos juntos porque apenas tenía 16 años cuando lo conocí”, dijo.