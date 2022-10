La inesperada reacción de Jennifer Lopez ante la primera crisis con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck después de 20 años de la primera propuesta de matrimonio se casaron en el mes de agosto. Ellos son el claro ejemplo de que las segundas oportunidades en el amor sí existen. Ellos comenzaron esta nueva etapa en el mes de abril del año pasado cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes de ellos juntos.

Luego de su separación con Alex Rodríguez, Jennifer Lopez comenzó a relacionarse nuevamente con su exprometido y se dieron una nueva oportunidad en el amor. Desde ese momento no se volvieron a separar y a mediados de este año lograron casarse frente a sus familiares y amigos.

Jennifer Lopez se refugia en el trabajo mientras vive la crisis en su pareja.

Sin embargo todo lo que brilla no es oro y al parecer el presente de Jennifer Lopez y Ben Affleck no está del todo bien. Desde hace algunos días comenzaron a circular en la red que la pareja está teniendo su primera crisis. Hasta se habló de que el actor de Hollywood abandonó la mansión en la que vive con JLo.

Una fuente cercana a la pareja afirmó que Ben prometió dejar de fumar y todo parece indicar que la rutina del matrimonio lo ha puesto no solamente a discutir todo el tiempo sino también a fumar más cigarrillos. Ella no lo soporta porque como se sabe es fanática del fitness. Además esta fuente agregó que Lopez en la relación es bastante controladora y que querría hasta dirigir que viste o no Affleck. Para un actor que vive en jeans y camiseta, sin duda alguna esto puede representar mucho estrés.

JLo está muy enfocada en el estreno de su nueva película.

En sus cuentas oficiales Jennifer Lopez enseñó que es lo que le importa por el momento y en qué se está refugiando mientras está en crisis con su esposo. En sus historias de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie videos que son parte de su nueva película que se estrenará en el mes de enero de 2023. Estamos hablando de "Shotgun wedding" que saldrá el 27 de enero en Prime video.