De cuántos millones de dólares es la herencia que Sting no quiere dejarle a sus hijos

Si bien Sting ya había sorprendido ante los micrófonos al afirmar de que sus hijos no iban a heredar mucho dinero por parte suya, el cantante volvió a sostener esa idea en una entrevista realizada recientemente y sigue convencido con su lógica. No quiere que sus descendientes vean nada de la fortuna que hizo.

Con más de 20 discos a lo largo de una trayectoria, el inglés amasó una fortuna valuada en 300 millones de dólares que no piensa dejarle a sus hijos. Sting quiere que ellos aprendan a hacer su propia vida sin depender de nadie y sin esperar ninguna recompensa de arriba, prácticamente como lo hizo él, arrancando desde abajo, trabajando y como buen hijo de una familia obrera (su padre era lechero y su madre peluquera).

“Soy socialista, aunque sea muy rico”, dijo hace unos años en una entrevista con El País. Su fortuna de 300 millones tiene además un viñedo en la Toscana y un castillo en Wiltshire. Cualquier miembro de la familia podría tranquilamente agarrarse de este dineral para hacer su camino, pero el músico no piensa de esa forma y su particular visión resulta un ejemplo.

El exlíder de The Police fue contundente al respecto hace unos años al declarar: “No quiero dejarles fondos fiduciarios que son un lastre alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben, y rara vez me piden algo, lo cual respeto y aprecio”. Prefiere que sus hijos se ganen sus propias fortunas y no que no hagan nada con sus vidas, por saber que alguien los respaldará.

Definitivamente esto parece no tener ninguna gota de egoísmo, ya que su punto de vista es bastante aceptado y hasta racional. Quiere enseñarles a sus hijos cuál es el valor real de trabajar y ganarse por sí mismo el sustento, algo que no muchas estrellas del medio tienen, y más con la enorme exposición que tiene una figura como el músico.

“Si tuvieran un problema, claro que yo los ayudaría, pero nunca tuve que hacerlo. Tienen la ética laboral que los impulsa a ser exitosos por sus propios méritos. Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados allí esperando una limosna en absoluto, y no me gustaría robarles esa aventura: ganarse la vida", aclaró.

Encantado por la forma en la que sus hijos comenzaron a hacer sus caminos sin depender de la fortuna de papá, recalcó: “Es una cosa maravillosa y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando una limosna. Son demasiado independientes”.

Según se cree, la fortuna que posee Sting va a ser destinada a las múltiples organizaciones no gubernamentales que cuidan el medio ambiente y ayudan a los más necesitados, que el cantante apoya desde hace años. Un buen ejemplo a tener en cuenta.

Sting tiene seis hijos de dos matrimonios diferentes. Dos de ellos, los concibió con la actriz irlandesa Frances Tomelty: Joe y Fuchsia. Mientras que con su actual pareja tuvieron otros cuatros: las hijas Mickey, Eliot y los hijos Jake y Giacomo. Todos ellos han sabido ir edificando sus vidas fuera de la fortuna del cantante, algo que también es de destacar.