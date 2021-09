La falsa cruzada que inspiró a Sting y sigue siendo discutida

Sting publicó en 1985 su primer disco solista: "The Dream of the Blue Turtles“ (El sueño de las tortugas azules). Contiene algunas de sus canciones insignias como “"If You Love Somebody Set Them Free“ o “Love Is the Seventh Wave” . Pero además, tiene una llamada “Children´s Crusade” que utiliza una leyenda medieval como analogía de los jóvenes que fueron a la Primera Guerra Mundial y cómo con el paso de los años distintas situaciones destruyeron la juventud inglesa.

Al día de hoy sigue sin saberse con certeza si la Cruzada de los Niños se trata de una historia real o un mito. Los historiadores discuten, buscan pruebas, las rechazan y siguen sin ponerse de acuerdo.

La leyenda

La tradición dice que un niño francés fue visitado por Jesucristo en el 1200. El Mesías le dictó unas cartas donde pedía al monarca una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. El infante las escribió y luego las llevó a Felipe II, rey de Francia. Sin embargo, su majestad estaba demasiado ocupado, consideró que todo era una broma y las desechó.

Entonces Cristo volvió a aparecer delante del niño y le dijo que comenzara una cruzada de niños que recuperarían la ciudad de los moros con la pureza y bondad de su corazón. Sobre el cruce del mar le dijo que no se preocupara, que el Mediterráneo se abriría para él como el Mar Rojo para Moisés.

Comienza la Cruzada. Foto: Bildagentur-Online/UIG vía Getty Images

Al mismo tiempo, un niño alemán aseguraba que le había ocurrido lo mismo, juntó a otros infantes y se unió con el profeta francés. En total unos 30 mil comienzan su peregrinación a Niza. En el camino varios mueren de hambre o desertan. Finalmente llegaron unos 2 mil a la ciudad costera.

Pasaron dos semanas rezando de sol a sol, esperando que el mar se abriera. Como no pasó, unos mercaderes venecianos les ofrecieron barcos para llevarlos a Tierra Santa. Embarcaron y partieron.

De las siete embarcaciones, dos se hundieron en Cerdeña. Las otras cinco llegaron a Alejandría donde los infantes fueron vendidos como esclavos. Fue el fin de la Cruzada de los Niños. Dice la leyenda que el niño francés que tuvo la visión volvió convertido en sacerdote a su país y por eso se conoce la historia.

¿La realidad?

No existen muchas fuentes de la época que permitan confirmar la existencia de la Cruzada. Se considera que hay algunos movimientos en Europa sobre principios del siglo XIII que podrían haber inspirado la historia. Uno de ellos tiene que ver con la aparición de vagabundos de todas las edades que, obligados por los cambios económicos y políticos de los reinos, vendían sus tierras y vagaban, muchas veces detrás de procesiones para asegurarse el sustento. A estas personas se las llamaba “pueri”, que viene del latín y significa “niño o chico”. Algunos consideran que se utilizaba esa palabra para no decirles “pobres”.

Otros relacionan la historia con dos personajes. El primero es Nicolás de Colonia, un pastor nacido en esa ciudad alemana. Trató de conducir un grupo de seguidores a través de los Alpes y hacia el Mar Mediterráneo que, según él, se abriría para dejarlos llegar a Tierra Santa. Una buena cantidad de discípulos los siguieron y murieron o abandonaron en el camino. Llegaron al mar y no se dividió. Una parte quiso esperar, otra se enojó con el profeta. Finalmente se dirigieron a los Estados Pontificios donde el papa Inocencio III les dijo que volvieran a sus hogares. Nicolás murió regresando, en el cruce de los Alpes. The Children's Crusade, por Gustave Doré

El segundo personaje que puede haber influenciado esta historia es Esteban de Cloyes. Era un pastor de doce años que se presentó ante Felipe II de Francia con una carta de Jesús. Según sus seguidores podía hacer milagros y en un momento llegó a tener más de 30 mil discípulos entre adultos y niños. Finalmente su grupo se fue desbandando y se desconoce qué pasó con Esteban.

Sea como sea, los investigadores consideran que es un mito. Una parte cree que se trata de una expresión de la época que muestra la devoción por el concepto de inocencia y pureza infantil. Otros adjudican el error a la interpretación de la palabra “pueri”, que además se puede entender como “impotentes”.

Inspiraciones

La leyenda a inspirado a muchos artistas con el paso de los años. Existen películas, obras de teatro y libros que tratan el tema. Se considera que “El flautista de Hamelin” tomó la Cruzada como base, mientras que en el mundo del comic, el escritor Neil Gaiman encabezó con sus personajes de The Sandman una historia que unió varios títulos de DC Comics.

Volviendo a Sting, la canción habla de Inglaterra y su pasado y presente en 1984. Si bien utiliza la idea de la Cruzada, la usa como metáfora del sacrificio de jóvenes en vano y sin necesidad. Si bien pasó bastante desapercibida en los charts, los seguidores del inglés la recuerdan con mucho cariño

Todo da a entender que la Cruzada de los Niños no ocurrió, o por lo menos es un error de interpretación de algún otro hecho. Lo cierto es que la leyenda quedó encarnada en la historia.