Desde hace cuántos años que Victoria Beckham come sólo pescado

Victoria Beckham es una de las artistas más reconocidas del mundo Hollywood. Con su belleza y elegancia, la ex cantante de las Spice Girls logró cautivar desde siempre, algo que no sólo provocó con su esposo David Beckham sino también con todos los espectadores.

Hoy con 48 años (nació el 17 de abril de 1974), la británica sigue despertando suspiros y es dueña de un físico impecable, para envidiar. Si bien es cierto que tiene se brinda mucho al gimnasio y es muy dedicada para mantenerse en forma, lo cierto es que Victoria tiene un secreto detrás de su fantástica figura.

Y es que, más allá de las exigentes rutinas de gimnasio a la que se somete, Beckham también le debe su figura a una estricta dieta en la que solamente se alimenta a base de pescado y verduras. Si bien su físico siempre fue privilegiado, desde hace 25 años que se mantiene en base a esta dieta.

A nivel proteína, desde hace ya mucho tiempo que consume únicamente pescado a partir de un duro régimen. Su percepción ha cambiado desde sus inicios hasta ahora, como bien contó al sacar su colección deportiva, ya no busca adelgazar sino ponerse fuerte. “Las mujeres de hoy en día lo que buscan es estar saludables y tener culo”, dijo en una entrevista hace unos meses.

No come carne ni lácteos (esto incluye quesos) y en sus platos no hay rastro de aceite o salsas. Unos hábitos que, según ella misma, la convierten en una pesadilla para la mayoría de los restaurantes, tal y como expresó en una entrevista el pasado mes de septiembre: “Soy muy tiquismiquis comiendo, solo como cosas simples, sin mantequilla, aceite ni salsas. Sé que soy la pesadilla de los cocineros”, lanzó entre bromas, destacando que la cantante no consume carne desde su etapa escolar.

A principios de este año, su esposo David dio más detalles de la cuestionable alimentación de su esposa. Si bien el ex futbolista disfruta y mucho de la buena comida y el vino, contó que “desafortunadamente” está casado “con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años”.

Además el deportista confesó que, desde que conoció a su esposa, siempre come lo mismo: pescado a la parrilla y verduras al vapor, y que “muy pocas veces se desvía de eso”. “La única vez que probablemente compartió algo que estaba en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue lo más increíble. Fue una de mis veladas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces”, agregó.

Es tal su empeño en mantenerse saludable que prácticamente solo se alimenta de verduras y en concreto de espinacas a lo que solamente le añade un poco de sal. Sin ir más lejos, el cocinero Wolfgang Puck, que atiende a la diseñadora y a su familia en California, develó tiempo atrás: "Victoria pide un simple plato de espinacas con solo un toque de sal".

Por su parte, Bobby Rich, su entrenador personal, explicó en charla con el periódico The Sun: “El entrenamiento de Victoria es una prioridad para ella y su dedicación es nada menos que impresionante. Está conmigo en el gimnasio cinco días a la semana, e incluso si está de viaje no hay excusas: pasamos a entrenamientos online”.