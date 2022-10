Por qué Kim Kardashian reforzó su seguridad familiar en medio de un escándalo

Kim Kardashian comenzó a pagar por seguridad extra para la escuela a la que asisten sus hijos. La estrella decidió hacer esto por temor a las publicaciones que hizo su exesposo, las cuales generaron un riesgo en la seguridad no sólo de los chicos sino también de la institución educativa y todos aquellos que la componen.

Según develó el medio TMZ, Kanye 'Ye' West estuvo publicando en redes sociales el nombre de la escuela a la que asisten los cuatro hijos que tiene en común con Kardashian: North, Saint, Chicago y Psalm. De esta forma, con esta difusión que provocó el rapero, los peligros podrían aumentar y es por tal motivo que la madre de los niños tomó esta medida.

La escuela también ha decidido reforzar su seguridad, ya que el hecho de que sea de conocimiento público que los hijos de la estrella acudan allí puede resultar un objetivo para quien quiera provocar algún incidente. Por esta misma razón la institución, temiendo que cualquier persona pueda ingresar al lugar y alterar tanto la seguridad de los hijos de Kardashian como así también de todos los alumnos del lugar, aumentó sus cuidados.

El conflicto habría surgido cuando Kim se negó a que Kanye cambie a sus cuatro hijos de la escuela a la Academia Donda, en gran parte porque dicha institución no ha recibido la acreditación oficial por parte de las autoridades de California y es un lugar con mucha controversia.

Hace poco más de dos meses, Kardashian y West habían llegado a un acuerdo respecto a la educación de sus hijos. Habían acordado que los chicos dividirían su tiempo académico entre la escuela privada a la que van actualmente en Sierra Canyon, a las afueras de Los Ángeles, y la Academia Donda, aunque esto no duró mucho y el acuerdo habría cambiado.

West no quiere que sus hijos vayan a la institución privada en cuestión sino que únicamente los quiere dentro de la Academia Donda, la fue fundada por el propio músico en honor a su fallecida madre. Se trata de un colegio de muy alto standing y que parece una especie de secta, ya que los alumnos son llamados 'Doves', que significa 'Palomas'.

Donda Academy promueve a los más pequeños hacia un enfoque lectivo más alternativo y de inspiración cristiana, y donde la oración y el coro conviven con clases de parkour y de cine. ¿Lo particular? El enorme costo adquisitivo que representa inscribir a niños en este lugar, donde la matrícula por curso y alumno es de 15 mil dólares. Tan difícil es de acceder que el centro tiene apenas 100 alumnos de momento.

Hace algunos días atrás, la revista 'Rolling Stone' reveló algunos datos sorprendentes de la academia de West, como por ejemplo que los padres deben firmar una especie de acuerdo de confidencialidad con la escuela para que no difundan secretos del centro. De hecho Kanye quiere que el proyecto se mantenga tan secreto como sea posible, no organizando jornadas de puertas abiertas para que las familias sepan dónde meten a sus hijos ni concediendo entrevistas explicando su plan de estudios. Sin dudas una institución muy particular.