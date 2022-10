El peor momento en la vida de Kaley Cuoco: "Tuve un accidente con un caballo y casi..."

Por estas semanas, el elenco de la reconocida serie 'The Big Bang Theory' volvió a ser sensación luego de que se anunciara en el pasado mes de marzo que se reunirán para la realización de un libro. Sin dudas la serie es una de las más aclamadas y exitosas de los últimos años, y es por eso que la obra literaria se espera con muchas ansias y sus protagonistas han vuelto al centro de la escena principal.

La serie llegó a su final en 2019 después de 12 temporadas. Ahora se espera por el lanzamiento del libro para finales de este año y los protagonistas están teniendo un gran auge en la actualidad. Es por eso que, entre testimonios y declaraciones varias, se develó un dramático episodio que debió atravesar Kaley Cuoco, uno de los personajes principales de la sitcom ('Penny').

Todo aconteció hace más de diez años, como parte de un aterrador accidente de equitación por el que casi le amputan la pierna a la actriz. “Ese fue el momento más oscuro y aterrador de los doce años de la serie. Kaley podría haber perdido la pierna. Hubo una serie de milagros que nos permitieron atravesar todo eso y que ella saliera sana al final de todo”, explicó Chuck Lorre, creador de la serie.

Lo que sucedió fue que Kaley montaba a caballo en un rancho de Los Ángeles, cuando en un momento el equino se asustó y ella cayó. Segundos después, el caballo intentó saltar por encima de ella, pero impactó sobre su pierna izquierda. Cuoco fue trasladada al hospital con heridas graves.

“Antes de entrar en el quirófano me hicieron firmar algo que decía: ‘No sabemos qué pasará hasta que entremos y veamos esta pierna, podría pasar que al salir ya no la tengas’. Ese no fue el caso, obviamente, pero tuve que firmar algo que decía: ‘OK, puedes perderla’”, rememoró Cuoco en un fragmento del libro.

Luego la actriz agregó: “Todo terminó bien. Me levanté y fui a trabajar una semana después, pero en el momento los médicos actuaron como si nunca fuera a caminar de nuevo. Todavía es demasiado para mí recordarlo, porque sonaba mucho peor de lo que era. Por supuesto que todo el mundo se asustó, lo cual entiendo. Era una situación que asustaba a la gente”.

Lorre recordó y agradeció además de que al momento del accidente se encuentre el doctor Stephen Lombardo, lo que definió como “un regalo del cielo”. “Fue una intervención absolutamente milagrosa que me encontrara con el doctor Steve”, detallando la inmediatez con la que se accionó sobre el accidente de Kaley, que en menos de dos horas ya se encontraba “en el quirófano con los mejores cirujanos disponibles para detener una infección porque su pierna estaba muy abierta”.

Sabido es que Cuoco es una apasionada del mundo ecuestre y que incluso hasta compite en diversos torneos de salto a caballo. Tiene docenas de caballos, comparte programas de rescate en sus redes sociales e incluso una vez ofreció comprar un caballo maltratado por su entrenador. En aquella oportunidad y con ese dramático accidente, la actriz pudo salir sin graves consecuencias a pesar de haberse perdido las grabaciones de dos episodios de la serie.