Cómo será el vuelo que hará Tom Cruise al espacio por una película

Sin dudas que Tom Cruise es uno de los actores que ha demostrado infinidades de veces asumir riesgos en sus diferentes interpretaciones. Le ha costado a veces desde lo físico, ya que sufrió muchas lesiones a través de diversos papeles como los que ejecutó en la saga de 'Misión Imposible' y tantas otras películas.

El actor ha hecho escenas que incluyen saltar de aviones a varias altitudes, aferrarse a un avión cuando despegaba o conducir a excesiva velocidad autos durante persecuciones. Sin embargo, Cruise se niega a tener un doble de riesgo para ejecutar estas escenas, y admitió que la adrenalina es algo que le encanta porque lo vive al límite.

“Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para resolverlo todo. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces durante el rodaje de una acrobacia que deje de sonreír!”, declaró hace unos meses al ser consultado.

A sus 60 años le da igual ponerse delante de cualquier reto, y lo demostró volviendo a estrenar la segunda entrega de 'Top Gun: Maverick'. Ahora, según informan algunos medios, el director Doug Liman, creador de la reconocida saga de 'Bourne' quiere hacer una película que esté rodada en el espacio exterior y con Tom como protagonista.

Liman ya presentó el proyecto hace dos años, sin embargo fue durante el periodo de la pandemia detuvo sus planes. Ahora la idea vuelve a reflotar y se comenta que tanto el director como Cruise ya han hablado con la productora Universal para que el actor tome un cohete hasta la Estación Espacial Internacional.

"Estamos desarrollando un gran proyecto con Tom en el que se contempla que haga justo eso, ir en un cohete hasta la estación espacial y rodar allí. Esperamos que se convierta en el primer civil en hacer un paseo espacial fuera de la estación", afirmó Donna Langley, presidenta de Universal, en diálogo con la cadena británica BBC.

"Creo que Tom Cruise nos está llevando al espacio, está llevando al mundo al espacio. Ese es el plan. Tenemos un gran proyecto en desarrollo con Tom... llevar un cohete a la Estación Espacial y rodar". explicó Langley, que reveló que casi toda la película tendrá lugar en la Tierra pero que en un determinado momento de la cinta el protagonista deberá hacer este viaje.

Y agregó: “Durante la pandemia (Cruise) pidió hacer una llamada de Zoom con nosotros. Entró en la llamada y dijo: chicos, tengo este gran proyecto. La mayor parte de la historia transcurre en la Tierra, pero en determinado momento el personaje necesita salir al espacio para arreglar las cosas”. El vuelo estará calificado como turístico, y además de Cruise también incluirá a Liman dentro del viaje espacial.