Mila Kunis contó cómo se mantuvo lejos de las adicciones

Mila Kunis es una de las personalidades más destacadas de Hollywood. De origen ucraniano y nacionalizada estadounidense, la actriz de 39 años se destacó a través de grandes papeles que supo interpretar, en diferentes series y películas que protagonizó, apuntalándola hacia el éxito.

Uno de los principales roles que encarnó Mila fue el de Jackie Burkhart en 'That 70's Show', reconocidísima serie de los años 90. Una tira que marcó a toda la generación de esa época. Nacida en agosto de 1983, participó en las ocho temporadas del show que se emitió desde 1998 hasta 2006. Ha sido un rol que marcó un antes y después en ella, sobre todo siendo tan joven a la hora de interpretar ese personaje.

Y es que Kunis tenía apenas 14-15 años cuando comenzó a rodar la serie. Con el aclamado despegue y las luces del éxito, la actriz podría haber caído en diferentes situaciones oscuras que a veces tiene la fama y que no mucho se cuentan. Podría haber desviado el camino, pero nunca lo hizo.

"La razón por la que no uso drogas, la razón por la que no me metí en las drogas, fue porque nadie en el set lo hizo", reveló en una entrevista con la revista ‘Vanity Fair’ . “Yo era muy pequeña, tenía 14 años. Y mis compañeros tenían 18, 19 ó 20. Y los admiraba mucho, aprendía mucho con ellos. Por lo que uno de los motivos de no haber consumido es que ellos tampoco lo hacían”, agregó.

Con la nostalgia como moda por estos días y haciendo referencia a su pasado, Mila habló sobre cómo proyectó su carrera a través del tiempo, en sus inicios cuando interpretó a Jackie y donde conoció a Ashton Kutcher, con quien luego se casó en 2015 y tiene dos hijos: los pequeños Wyatt y Dimitri.

Junto a Kutcher conforman una de las parejas más queridas de Hollywood. Y tanto con él como el resto de los adolescentes que integraban aquel elenco (tenían 20 años o menos en aquel entonces, con la actriz siendo la más pequeña del grupo) se juntaban algunos días a la semana fuera del set para jugar al póquer y beber algunas cervezas.

Se sentía muy cómoda con el resto del reparto, y la actriz reconoce que gran parte de esa adaptación se dio por su marcada personalidad. "Yo también tenía mi ego. Pero sí pensaba en 'wow, ellos son chicos más grandes, son tan cool y yo estoy con ellos'".

Finalmente, en esa misma entrevista destacó que la diferencia de edad entre sus compañeros y ella fue porque mintió al presentarse en el casting. “En el momento de firmar el contrato, tuve que poner un asterisco y aclarar que tenía 14”, aclaró, aunque para ese entonces en el que se enteraron todo a los productores no les importó porque era ideal para el papel de Jackie.