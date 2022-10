Mila Kunis confesó cómo luchan juntos por la enfermedad que padece Ashton Kutcher

Mila Kunis, pareja de Ashton Kutcher, contó el modo en que ambos afrontan la dura enfermedad de su marido y destacó que es un momento sin tiempo para pensar en el cual deben hacerse fuertes mutuamente.

Un mes atrás, Kutcher sorprendió al dar a conocer que fue diagnosticado con vasculitis, un trastorno autoinmune que le afectó los sentidos de la vista y la audición, al igual que el equilibrio.

La protagonista de la película Amigos con derechos decidió pronunciarse respecto al padecimiento de su marido, en una entrevista brindada a Entertainment Tonight, y el impacto que causó en su familia y dijo: “Creo que somos muy afortunados de tenernos el uno al otro, pero no podíamos sentarnos y simplemente hablar de lo que estaba pasando. Había que pasar a la acción”.

El sostén familiar fue un aspecto fundamental para afrontar dicha adversidad, por lo que Kunis aseguró: “En estas situaciones no tenés tiempo de sentarte a hablar, tenés que reunir fuerzas. Simplemente hay que lidiar con cualquier problema de salud que se presente en tu camino, pero aún tenés a tus hijos, a tu familia y tenés que seguir viviendo tu vida”.

Por su parte, el actor reveló su padecimiento en un capítulo del programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", y expresó: “Realmente no lo apreciás hasta que se va, hasta que decís: no sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo”.

La forma en la que afrontó su enfermedad coincide con lo dicho por su esposa dado que comentó: “Empezás a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”.

Ante el impacto que tuvo la noticia, Kutcher decidió aclarar sus dichos vía Twitter y sostuvo que sufrió “un episodio raro de vasculitis hace tres años". Y agregó: "Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022”.

Mila y Aston se conocieron trabajando junto en la serie That ‘70s Show en 1998, donde interpretaban a Jackie Burkhart y Michel Kelso, respectivamente. Se casaron en 2015 luego de tres años de noviazgo y tienen dos hijos.