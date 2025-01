Minería: Condor Prospecting, la junior argentina que fue elegida por BHP para empujar la exploración en busca de cobre

La industria del cobre a nivel mundial está en un momento de desafíos complejos, dada la alta demanda que se prevé del mineral en el futuro y la falta de nuevos yacimientos que se pongan en producción alrededor del mundo. En ese contexto, las compañías líderes mundiales del sector -puntualmente BHP- están posando la mirada sobre etapas que antes parecían lejanas para su día a día, como la exploración.

En ese nuevo rumbo, la empresa Cóndor Prospecting logró una importante vinculación con la gigante australiana al ser elegida en el programa BHP Xplor, el cual selecionó a 50 empresas alrededor del mundo para entregar un aporte económico, pero aún más importante, acceso a colaboración técnica con la gigante angloaustraliana y posibles asociaciones futuras.

La compañía formada por Jason Ward y Arturo Guardiola accedió al programa a través del proyecto "Cuneta", ubicado en la Provincia de San Juan, propiedad de la empresa CRMT, y que es gestionado por Cóndor. Se trata de una propiedad que está a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental para iniciar el proceso de exploración. Desde Cóndor enviaron la información del proyecto y en base al potencial del mismo fueron elegidos por la compañía minera más importante del mundo.

La empresa nacida en Mendoza ya tiene presencia en San Juan e incluso tiene equipos trabajando allí, pero además está a la espera de la finalización de los procesos administrativos para poder comenzar a explorar un proyecto que tienen en Malargüe Distrito Minero Occidental.

MDZ conversó con Arturo Guardiola, abogado y geólogo, quien es el exploration manager de Cóndor Prospecting, para conocer detalles de la participación en el programa con la compañía minera más grandel mundo.

La entrevista con Arturo Guardiola de Cóndor Prospecting

-¿Cuál es el objetivo del programa de BHP y cómo fue la selección?

El programa Xplor responde a que la cantidad y tamaño de los descubrimientos de cobre en el mundo viene cayendo en los últimos años. Es algo muy simple, por una cuestión de curva logarítmica, los depósitos más fáciles de encontrar y más grandes son los que primero se encuentran y después se va poniendo cada vez más difícil. Entonces las empresas major, como BHP y demás, te diría que tienen dos caminos, o se ponen a explorar ellas o fomentan que empresas junior hagan nuevos descubrimientos en el mundo. Entonces lo que están haciendo es esta segunda opción, y BHP tiene este programa que se llama Xplor donde se aplican, no sé cuántos la verdad, pero 500 o 600 proyectos en todo el mundo.Y bueno, hacen todo un proceso de selección. Primero mandamos toda la información técnica, hacemos una pequeña presentación, después tuvimos una charla online con la gente de BHP, después fuimos a Canadá porque tuvimos un proceso ahí en persona, y bueno, después finalmente nos seleccionaron como uno de los ganadores.

-¿Quién postula? ¿Se postula el proyecto directamente?

-Exacto, pero no es limitado a proyectos. De hecho, fíjate, el año pasado, por ejemplo, uno de los ganadores fue una empresa que desarrollaba tecnología de interpretación de datos espaciales o algo así. No era para un proyecto concreto, era como que fomentaba a esa empresa en general. Los demás creo que van con proyectos concretos. Nosotros hemos ido con un proyecto en concreto, en San Juan.

-¿En Cuneta qué nivel de información es el que tienen hasta el momento?

-Tenemos muy poca información inicial, porque estamos esperando el permiso de la DIA. Tenemos básicamente análisis de imágenes satelitales antibandas.

Los ganadores de BHP Xplor 2025

-Si los seleccionó BHP es porque vio algo en lo que están ustedes trabajando.

-Claro, a ver, tenemos eso y tenemos la ubicación. La ubicación del proyecto es muy buena. La zona de alteraciones es gigante y los análisis de imágenes satelitales multibanda son muy buenos. Cuando los comparamos con las mismas imágenes de otros depósitos de cobre de San Juan son muy similares. Todo parece estar bien, pero todavía no hemos hecho ni siquiera muestreo.

¿El dinero que inyectan ellos lo inyectan directamente en el proyecto o en la empresa?

No, lo inyectan en la empresa. Obviamente hay una rendición de cuentas. No es que te dan dinero y después uno puede hacer lo que quiera con el dinero. Pero te dan algo de contribución económica. Tampoco es tantísimo, son US$500.000. Y después te brindan asesoramiento técnico y comercial. Es también a lo que apuntábamos. El proyecto está buen,o por lo cual no sería tan difícil por ahí encontrar un inversor que ponga ese dinero. El tema fondos no sería el principal obstáculo. Lo que más nos interesa de trabajar con BHP es acceder a sus conocimientos, a técnicos comerciales, ideas nuevas, tecnologías nuevas. Trabajar con los líderes, con los números uno directamente.

-Eso es un plus bastante grande.

-Exacto. Entonces lo que más nos entusiasma es lo que vos decís, trabajar con los números uno. Más allá de lo económico que siempre viene bien, por supuesto. Pero lo que más nos entusiasma es eso, trabajar con los números uno y lograr desarrollar el proyecto.

-¿Ves que las empresas major están más interesadas en etapas iniciales?

-Yo creo que sí, es que no tienen muchas opciones. Es como te digo, o se ponen a explorar o fomentan que las empresas junior hagan un descubrimiento. Me parece que este camino que está tomando BHP es el correcto y ojalá otras empresas mayor tomen la iniciativa y la continúen o le copien algo.

Los permisos en San Juan y el futuro de Cuneta

-¿En San Juan son más expeditos los procesos y permisos?

-San Juan es fabuloso. Nosotros hemos trabajado en varias jurisdicciones del país y por lejos, lejos, la mejor es San Juan. Más expedito, todos los trámites, todo más rápido. En San Juan todo funciona, los trámites son rápidos, la gente del Ministerio de Minería o de Ambiente te ayuda, prestan atención y te ayudan. Todos trabajan para que todo funcione. La Policía Minera no son los malos de la película, vienen a cerrar el proyecto de ninguna manera. La Policía Minera va, controla y te indica que tienes que mejorar para cumplir con las cosas, pero siempre en un ámbito de colaboración.

-¿Ustedes tienen participación en el proyecto ?

-No, no. Cóndor no tiene participación directa.

-¿No pueden tener una participación directa?¿No contemplan eso?

-Si el proyecto se llega a vender o algo así, tenemos una especie de bono por esa operación.

-¿BHP tiene algún tipo de prioridad o algún derecho?

-No hay ninguna obligación, pero ellos tienen como un derecho de preferencia durante un año. Si nosotros queremos negociar el proyecto, ellos tienen el derecho a igualar la oferta o un derecho de preferencia. Pero termina el año y nada más.

-Quedan libres si es que BHP no hace uso de esa preferencia.

-Exacto, no hay venta de acciones ni nada por el estilo.

-¿Por el lado de Cóndor apuntan a desarrollarse como una junior exploradora potente?.

-Nosotros lo que hacemos en Cóndor es proveer servicios de exploración. Lo estamos haciendo en otros proyectos en San Juan. Y en este proyecto veremos cómo nos va. No me quiero anticipar, no quiero generar expectativas.

-Pero ya el hecho de ser parte de una iniciativa de de BHP es muy bueno.

-Es fantástico. Y cuando te digo a ver, toda la operación del proyecto, la técnica y la comercial la llevamos nosotros también. Los dueños son los dueños, pero nos han delegado toda la gestión del proyecto completo.

-Y los dueños me imagino que estarán contentos con el resultado de la gestión que hicieron.

-Totalmente.

-Además, ustedes tienen una de los 34 proyectos de MDMO.

-Sí, uno solo. La Meli.

-¿Y ahí qué piensan hacer ya con la DIA aprobada para explorar?

Sí, tenemos que ir a darle una mirada, la verdad que no hemos pisado el terreno, la idea es ir a ver. Tal como se empieza siempre, hacer una prospección, mapear y muestrear, siempre se arranca de la misma manera.

-Claro, pero ustedes, por ejemplo, y a diferencia de otros propietarios, son una empresa que ya tienen la expertise.

-Exacto, nosotros ya tenemos los recursos personales, técnicos y sabemos lo que hay que hacer.