Promesas mineras, viajes de promoción y un pasivo que incomoda

Promesas mineras. El Malargüe Distrito Minero Occidental es el plan e exploración para buscar cobre en Mendoza. Consiste en el impulso de decenas de proyectos juntos, que fueron evaluados en conjunto y buscarán aprobación legislativa de la misma manera. En el primer grupo hay 34 proyectos. El sábado fue la audiencia pública y hubo una amplia participación. En general hubo respaldo, pero también se advirtió sobre las carencias de los estudios ambientales. Por eso todo apunta a que habrá una aprobación con condicionalidades de los proyectos. Estudios hídricos, restricción en la zona periglacial, consideración de las actividades de los pobladores y, sobre todo, la imprecisión sobre las áreas en las que se hará exploración. Desde el Gobierno aseguran que es un proceso abierto y que se creará una Unidad de Gestión Ambiental. La promesa es que luego de la primera etapa los proyectos de exploración lleguen a los 100 millones de dólares de inversión anual. Para eso habrá que esperar, pues recién está en la etapa inicial.

Vaca Muerta norte. Mendoza busca visibilizar el potencial que tiene para explorar la lengua norte de Vaca Muerta, es decir la zona que está en la geografía provincia y que tiene muy poca actividad sobre la roca madre. Por eso la ministra de Energía Jimena Latorre estuvo en Estados Unidos y mañana también disertará ante posibles inversores extranjeros en el Amcham Energy Forum 2024. "Desarrollo Energético Argentino: construyendo un futuro exportador", es el título del encuentro. El panel donde estará Latorre está integrado además por Fabricio Gulino, Subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia del Neuquén y Maximiliano Hardie, Gerente de Áreas no Operadas de Shell Argentina. Mendoza está enfocada en aprovechar las áreas aún no exploradas de la Cuenca Neuquina, identificando oportunidades para incrementar la producción de hidrocarburos no convencionales. El potencial de estos nuevos yacimientos puede diversificar la producción energética y contribuir significativamente a la economía provincial.

Un pasivo que incomoda. La aparición de petróleo en un curso de agua y en la tierra en Lunlunta, una zona de producción mixta en Maipú, Mendoza, generó preocupación. Además de la denuncia penal que presentaron desde una inspección de cauce, se ejecutaron otras acciones. La Dirección de Protección Ambiental, que tiene el control de la actividad, le ordenó a la petrolera YPF que profundice los estudios y las tareas de análisis y remediación. Entre otras cosas, se pidieron calicatas en la zona para evaluar si hay más presencia de hidrocarburos en la tierra, así como estudios geoeléctricos y análisis del agua. La evaluación está en marcha para mensurar el impacto.