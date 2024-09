Mariano Guizzo: "El futuro está en la minería y en Vaca Muerta, pero en combinación con otras actividades"

Mendoza es una de las provincias con mayor diversificación de su matriz productiva. Tiene desde la producción primaria, hasta industria compleja, pasando por el turismo y el comercio. Pero desde hace más de una década hay un estancamiento que inquieta. En ese marco la industria metalúrgica es una de las actividades que, con más de 100 años de desarrollo, genera valor agregado en la provincia, muchas veces atada al petróleo. En Mendoza hay unas 700 empresas que emplean de manera directa a 15 mil personas. La crisis de la actividad hidrocarburífera, el freno a otros emprendimientos y el contexto económico ponen en tensión a la actividad, aunque hay una ventana de oportunidad.

Mariano Guizzo, presdiente de Asinmet (la cámara que nuclea a las empresas del sector) y presidente de Buccolini, analiza el sector y traza un horizonte: el desarrollo de la minería y de Vaca Muerta ponen gran parte del futuro productivo en Malargüe. Pero hace falta mejorar la logística, preparar a las empresas e integrar a la comunidad.

-La industria petrolera ha estado en cierta decadencia en el último tiempo. ¿Cómo ven al sector y cómo los afecta?

-Creo que este proceso de transición es el más complicado. La realidad que la geología viene haciendo que tengamos menos producción de petróleo sobre todo lo que tiene en Mendoza Norte. Para mantener esto se necesita mucha inversión y es un proceso lógico y natural de que las grandes empresas se corran a los negocios de offshore o al no convencional de Vaca Muerta. Lo ideal es empezar a tener empresas con la estructura más chica que puedan diversificar el negocio y mantener la producción. Acá hay que invertir mucho, pero ser muy eficiente para lograr que ese equilibrio natural y que luego de más de 70 años de extracción hagan que estiremos la vida útil a 15 años más 20 años más, que es lo que se espera. Hoy está el proceso de venta de áreas de YPF y van a venir empresas más pequeñas con otro mecanismo de eficiencia. Y en esa transición tener gente en etapa, empresas con contratos en trámite. Lo bueno de esto es que en Mendoza particular hemos intentado desde Cámara, Gremio, YPF mismo y las operadoras un plan de morigerar el impacto. Digamos que mantener esa paz social.

- ¿Cómo se han imaginado en la Cámara el futuro en el mediano plazo?

-El último día de octubre se termina el stand by. Creemos que va a haber una reorganización natural de esto, que seguramente para ser más eficiente vamos a tener que empezar a mirar otras cosas, como por ejemplo Vaca Muerta, Mendoza Sur. Creo que ahí tenemos la llave para que esto sea sostenible. La gente que tal vez no tenga lugar acá, pueda reinsertarse. Tenemos que lograr que ese 30% de vaca muerta de la zona de Malargüe se empiece a explotar. La ministra nos confirmó YPF arranca con nuevas exploraciones. Atrás de las exploraciones empiezan a ver obras en superficie, empiezan a haber mantenimiento. No es obviamente lo que tiene el desarrollo de Vaca Muerta, pero sí podemos empezar a hacer una transición de gente.

- ¿Creen que las empresas mendocinas van a poder insertarse o en la futura cadena de valor que haya con Vaca Muerta?

-No tengo ninguna duda. Hay un montón de empresas mendocinas que trabajan en Neuquén. Existen barreras lógicas que se dan que nosotros como Cámara tenemos que empezar a romper. Hay muchas empresas de Neuquén que vienen a trabajar acá y tiene lógica porque ya llevan un montón de desarrollo. Pero nosotros tenemos muchas empresas mendocinas que ya estamos preparados, que trabajamos mucho en Neuquén Norte e intercambiamos los servicios. Lo que tenemos que lograr acá es mantener. Sabemos que Vaca Muerta va a requerir 15.000 empleos directos el año que viene. Es una bestialidad. Se multiplica por tres o por siete por los trabajos indirectos. Eso aplica un montón de empresas que van a requerir. Bueno, nosotros necesitamos que esa gente que nosotros tenemos en Mendoza tal vez pueda ir a Neuquén.

-¿Qué les hace falta?

-Tenemos que entender cómo prestamos los servicios. Y en eso estamos atrasados. Claro. Neuquén lleva muchos años más, ha desarrollado Vaca Muerta, tiene Rincón de los Sauces como polo industrial al lado de en el norte, Neuquén. Nosotros todavía no podemos tener Pata Mora. Entonces hay una realidad que vamos a seguir compartiendo Servicio en la operación. Cuando vos decís actividad petrolera, hay que ver qué servicios se le ofrece a la gente para que pueda desarrollar su vida, pasan 21 días. Faltan cosas a nivel general. Hubo mucho tiempo de letargo para que eso ocurra.

-¿Que qué le falta a Mendoza como para dar ese salto?

-Los caminos, el punto de partida, la logística. Hay rutas que seguimos discutiendo, como la ruta 40, que está frenada por una causa judicial. Y eso a nosotros nos simplificaría la operación. Si vos mirás los últimos dos o tres años el costo de mantenimiento de los equipos se han crecido muchísimo por esos problemas. Antes esos costos tal vez en una empresa de servicios no era tan grande. Ahora, un rubro muy importante que se puede llevar hasta el 20 25% de los costos. Entonces, ese es un punto crítico. El otro punto crítico son los servicios. Cuando vos que desarrollaron la industria, el sur necesita potencia eléctrica, gas, servicios de hospitales, plazas, vos necesitás desarrollar todo un pool. Pensemos que en ese lugar, en el sur de Mendoza, en Malargüe, vas a tener todo el desarrollo de la minería y todo el desarrollo de lo convencional. Con lo cual tenemos que poner esa infraestructura que no tenemos para que esto pase. Yo creo que faltan todavía muchos años. Guizzo asegura que Mendoza se pueden combinar actividades diversas en Mendoza.

-¿Es porque ahora en el momento o porque hubo cierto abandono o demora en arrancar, para planificar?

- Primero, durante más de 15 años no se discutió la minería, con lo cual llevábamos más de 15 años atrasados. Segundo, la formación geológica de Vaca Muerta es mucho más explotable del lado de Neuquén, con lo cual por naturaleza primero se desarma el negocio donde era más rápido de realizar y ahora viene más atrasado.

-¿Es real la oportunidad con la minería?

- Nosotros en nuestra Cámara en eso somos muy claros. Creo que es la primera vez que estoy escuchando al Gobierno con una intención clara de desarrollar la minería y la minería posible, que eso es lo más inteligente que creo que hemos dicho. Hoy tenemos un marco normativo muy complejo porque básicamente te impide utilizar ciertos productos que son necesarios para desarrollar la minería metalífera. Pero dentro de ese marco creo que hay más de 250 proyectos. Yo creo que eso va a ser una explosión de laburo importante para Mendoza. Nos va a poner un horizonte y va a permitir empezar a desarrollar todos estos servicios que requiere Mendoza, entonces creo que estamos en una buena etapa. Hoy Potasio, Río Colorado ya está trabajando. Están contratando empresas. Se está moviendo. Eso ahora está. Está pasando. Tenés Potasio y la minería en el sur y tenés Vaca Muerta el 30% de la formación. Ahora lo que falta es cómo nosotros todos aportamos para que Mendoza despegue, porque llevamos más de 15 años con empleo estancado. ¿Cuáles son los vectores de crecimiento y hacia dónde va a correr Mendoza? Está muy claro si nosotros queremos que Mendoza vuelva a ser potencia, tiene que desarrollar toda la minería en su esplendor y tiene que buscar el paquete energético de Vaca Muerta para potenciarlo, porque nosotros tenemos energía hidroeléctrica, fotovoltaica, pero bueno, tenemos un plus que tenemos el 30% de la formación. Hay que darle a los inversores todos los beneficios que sean necesarios, siempre y cuando el desarrollo quede acá. Y lo primordial es el medio ambiente. Vaca Muerta es otro de los proyectos que generan expectativa.

-¿Trabajan en otras provincias donde hay minería y petróleo?

-Nosotros tenemos alrededor de 65 empresas en la Cámara que trabajan para la minería. Y te estoy hablando de empresas específicas activas de la Cámara. Acá hay un polo industrial muy desarrollado y muchas empresas que prestan servicios para la minería históricamente y que lo van a seguir haciendo. Imagínate que nosotros tuviéramos minería en Mendoza. Tendríamos un empleo muy creciente, con buen sueldo. Sería otra cosa. Lo que sí tiene el petróleo, porque históricamente el petróleo es lo que ha sostenido a las arcas del Estado, ha sostenido un empleo bien remunerado. Pero bueno, hoy la naturaleza está haciendo que ha perdido la fuerza que tenía hace unos años, sin dejar de mirar que tenemos la refinería más tecnificada del país. Tenemos un montón de oportunidades y creo que está clara la decisión del Gobierno en decir vamos a desarrollar dentro del marco normativo de lo que tenemos, todo el potencial de Mendoza.

-¿El tema de que no haya minería o y que el petróleo ha decaído un poco, les ha hecho perder algo el músculo de para estar actualizados?

-Mantenemos las empresas desarrolladas bien tecnificadas. Tenemos ese plus que son muchos años de una industria desarrollada. Sobre todo la metalmecánica, que podemos hablar nosotros. Acá va ser más rápido. En Mendoza tenés todo porque está diversificada. Empresas de servicio, de fabricación de bienes de capital, de obra, la que quieras.

Sí te puedo decir que no estamos pasando un buen momento. Nosotros hoy, cuando vos ves la actividad la mantenemos, pero no podemos crecer y hace mucho que pasa esto y no tenemos un sector privado potente que absorba ese empleo que está demandando. Y encima perdemos mercado, porque cuando tenemos profesionales que salen de universidad altamente preparados no podemos pagarle los sueldos que está pagando la industria en otras provincias.

-Migran

-No queremos ser exportadores de capital humano. Lo que nosotros tenemos que hacer desarrollar Mendoza. Ese es nuestro objetivo.

-¿En la cadena de valor de la minería, en qué actividades son las que más se pueden insertar?

-En la minería la metalmecánica pasa a ser tan preponderante como las empresas constructoras. La metalmecánica es el que te asegura los proyectos llave en mano. Hay obra civil, eléctrica, instrumental y mecánica. El potencial que tenemos para desarrollarlo es grande y ya lo hacemos con el petróleo. Nosotros tenemos una transición clara y rápida desde el petróleo y el gas a la minería. Tenés todo con los más altos estándares en seguridad, en normas de calidad, en producción, en soldadura, en lo que quieran. Entonces creo que hay una transferencia automática. Mendoza es pionera en metalurgia.

-Lo que se hace para el petróleo se puede adecuar a la minería.

-Mucho. La única diferencia que puede llegar a tener que en minería se trabaja generalmente a 2 mil y hasta 4 mil metros de altura. Pero lo demás, nosotros con la actividad petrolera tan acostumbrada a trabajar en lugares inhóspitos, con más de 150 kilómetros por hora de viento con nieve, entonces armar campamento es la misma actividad. La seguridad es extrema, se invierte muchísimo en seguridad porque son todas empresas certificadas y con financiamiento exterior, con lo cual aquí.

-¿Qué hace falta para generar confianza en la comunidad?

- Hay veces que vos te sorprendes el nivel de seguridad de las empresas para hacer alguna actividad. En una actividad petrolera para encararla tenés que pasar todos los temas medioambientales, de seguridad laboral, el análisis de riesgos, controlar que la operación esté totalmente minimizada y recién ahí te largas. El laburo previo para meter un metro de soldadura te puede llevar un mes. Hemos perdido de la comunicación y creo que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena ahora para mejora. Hoy tenemos funcionarios hablando de minería, los gremios apoyando para que se desarrolle la minería. Los chicos que estudian en la escuela minera.

-¿Creen que el discurso público que es importante, es decir, el gobierno, el empresario y la comunidad sostienen esta idea de desarrollar la explotación de recursos naturales?

-Creo que sí, y que hemos aprendido de los errores, porque la verdad, los traspiés fueron grandes y tal vez nos costó entenderlo. Hoy la decisión pública está clara. Toda actividad económica puede llegar a contaminar. El tema es que hacen hay un laburo detrás para mitigar cualquier riesgo. Nosotros tenemos los recursos, tenemos la capacidad técnica de las empresas y el capital humano totalmente calificado para esto. Entonces hay un laburo grande que se viene haciendo entre cámaras, organismo, gobierno, sindicatos, universidades y están todos de acuerdo.

-¿Cómo afecta la situación económica en el sector?

-Varias cosas te puedo decir. Primero, Mendoza, si vos mirás los informes de auditoría es como que estamos desenganchados. O sea, cuando Argentina empieza a correr más rápido para subir a nosotros nos cuesta un poquito más atrás. De repente cuando cae, nosotros nos mantenemos más arriba. Ahora creo que el gobierno nacional planteó un paradigma distinto de hacer negocios. Entonces hoy reina esa incertidumbre de años o turbulento y este año que sigue en esa dinámica, pero cambiando reglas de juego.

-Otro escenario.

-Otro escenario. Otra cancha. Otro deporte. La macro nos afecta y mucho. Y creo que el Gobierno está incidiendo positivamente en varios temas de cuál es el tema que nosotros también en influye la metalmecánica en el país, el 80% en de lo que se produce va al mercado interno. Si vos destruir el poder adquisitivo de la gente es complicado, porque necesitamos demanda. O sea, muchos de nuestro producto van a parar acá. Entonces vos ves que como toda variable se toca una cosa, se toca otra. La macro la necesitamos urgente porque estamos acostumbrados a trabajar con inflación, pero llegó un punto en que no hubo precios.

-Claro. Insostenible.

-No teníamos financiamiento. Está volviendo al financiamiento. La presión impositiva es exagerada y eso no se ha modificado.

-Era una promesa…

-Particularmente el Gobierno nacional, pero el Gobierno provincial también. Hemos pedido bajar la cuota de ingreso bruto de más del 5% en la actividad petrolera, que justamente no están en auge. Y para peor eso va a la estructura de costos. No podemos las empresas de servicio pagar cuatro y medio, cinco o seis porque no existe rentabilidad del negocio para pagar. Incide más ingresos brutos del impuesto a las ganancias. "Hay que agrandar la economía de Mendoza"

-Es una disputa por los pocos recursos que hay…

-Lo que tenemos que lograr es que se agrande la torta. Mendoza está estancada, lo que necesitamos es que se agrande la torta; que haya más actividad.

-Agrandar la economía

-Cuando la torta sea más grande, el que maneje el arca pública va a decir bueno, te puedo bajar Ingreso bruto porque tengo más empresas que están tributando más empleo blanco, más distribución de la riqueza adentro. Bueno, hasta que eso no pase vamos a seguir con esta condición. No queda otra opción que agrandar la economía y creo que tenemos esa ventaja. Cuando sea grande economía se será rápido, lo tiene todo y que es cierto que tiene todo, pero bueno, o puede tener todo si no tiene negocio. El potencial de crecimiento que tiene Mendoza depende de esto petróleo, minería, turismo, por supuesto, bodegas.